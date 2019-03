Americký akciový trh oslaboval štvrtý deň v rade

Technologické spoločnosti a banky zapríčinili pokles trhu.

8. mar 2019 o 10:10 SITA

BRATISLAVA. Akciový trh v USA vo štvrtok oslaboval štvrtý deň v rade. K poklesu najviac prispeli technologické spoločnosti a banky, kým dopyt po bezpečnejších aktívach podporil distribútorov energií.

Index S&P 500 klesol o 0,8 percenta na 2 748,93 bodu, Dow Jones tiež o 0,8 percenta na 25 473,23 bodu a Nasdaq o 1,1 percenta na 7 421,46 bodu.

Akciové trhy v Ázii čelili v piatok výrazným stratám. Príčinou boli obavy, že dohoda o urovnaní obchodných sporov medzi USA a Čínou nemusí byť tak blízko, ako naznačovali nedávne vyjadrenia amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Zložený šanghajský index klesol o 2,9 percenta na 3 016,22 bodu, hongkonský Hang Seng o 1,4 percenta na 28 391,57 bodu a juhokórejský Kospi o jedno percento na 2 144,36 bodu.

Hlavný tokijský index oslabil o 1,5 percenta na 21 142,75 bodu, a to aj napriek spresneným vládnym údajom, podľa ktorých japonská ekonomika v poslednom kvartáli vlaňajška medziročne posilnila o 1,9 percenta namiesto skoršie uvádzaných 1,4 percenta.



Denník The New York Times vo štvrtok informoval, že Peking a Washington sa priblížili k rámcovej dohode, ktorá by mohla viesť k vzájomnému zrušenie časti ciel. Jej súčasťou má byť záväzok Číny nakupovať viac amerických tovarov a uľahčiť zahraničným firmám vstup na svoj trh.

Podľa zdrojov denníka však rokovania viaznu na kľúčových detailoch, akými sú načasovanie odstraňovania colných bariér a mechanizmy, ktoré budú garantovať, že Čína splní svoju časť dohody.