Sulík považuje európsku minimálku za úlet. Podľa Richtera vôbec nepochopil, o čo ide

Minister práce vysvetľuje, ako by fungovala európska minimálna mzda.

8. mar 2019 o 9:03 SITA

BRATISLAVA. Európsku minimálnu mzdu treba podľa ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera chápať ako cieľ, ku ktorému má Európska únia postupne smerovať a spôsob, akým sa má dosiahnuť vyrovnávanie regionálnych rozdielov v sociálnej oblasti pre občanov EÚ.

Ako ďalej uviedol pre agentúru SITA, podľa dlhodobých odporúčaní Medzinárodnej organizácie práce alebo európskeho sociálneho výboru by mala minimálna mzda v jednotlivých členských štátoch EÚ dosahovať hranicu 60 percent z priemernej mzdy.

"Európska minimálna mzda by mohla byť správnym nástrojom na to, ako tieto odporúčania naplniť, nemienime sa na Slovensku v roku 2019 predsa zmieriť s reálnou existenciou pojmu pracujúca chudoba, s čím priebežne bojujeme mnohými opatreniami," tvrdí šéf rezortu práce a sociálnych vecí.

Výška sa prispôsobí jednotlivým štátom

Výška európskej minimálnej mzdy by pritom podľa Richtera nemala byť v každom členskom štáte EÚ rovnaká.

"Predpokladáme stanovenie výšky minimálnej mzdy na základe vzorca, od ktorej sa budú jednotlivé výšky minimálnych miezd odvíjať," informoval.

Minimálne mzdové štandardy by sa mali podľa ministra práce v každom členskom štáte naďalej odvíjať od ekonomických podmienok a sociálneho dialógu.

"Nijakému členskému štátu by však nemalo byť zároveň bránené, aby vo výške minimálnej mzdy išiel nad jej hranicu, ak mu to dovoľuje ekonomická situácia," tvrdí Richter.

Richter kritizuje SaS: Návrh nepochopili

Minister práce a sociálnych vecí nesúhlasí s vyjadreniami predsedu SaS Richarda Sulíka a jeho kolegov, ktorí návrh európskej minimálnej mzdy podľa neho okamžite a hystericky odmietli bez hlbšej znalosti problematiky a nastavenia tohto opatrenia a jeho cieľov.

"Treba to zrejme chápať len v kontexte ich štandardného prístupu, odmietnuť akékoľvek zvyšovanie minimálnej mzdy, posilnenia práv zamestnancov a ich dôstojnej práce aj odmeny, či postupného vyrovnávania neúmerných mzdových rozdielov v členských krajinách, aj keď sú k tomu vytvorené podmienky," dodal Richter.



Strana SaS prijala so zdesením informáciu, že podľa francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona by mala existovať európska minimálna mzda.

"Plošná minimálna mzda je aj podľa odborníkov ohrozením pracovných miest pre tých najzraniteľnejších. Stala sa čistým nástrojom populistov, neodzrkadľuje možnosti ekonomiky a žiadny dosah na sociálne istoty zamestnancov," uviedol v tlačovej správe poslanec NR SR za SaS, tímlíder strany pre verejné financie Eugen Jurzyca.

Je to totálny úlet, vyhlásili v SaS

Tvrdí, že ak má veľký investor platiť na Slovensku rovnaké mzdy ako v Luxembursku, tak sem nepríde ešte desiatky rokov. "Takýto krok by bol proti ľuďom na Slovensku," zdôraznil.

V SaS nechápu, ako môže politik, ktorý podporuje súdržnosť Európskej únie, podporovať niečo, čo ju bude len oslabovať a rozdeľovať.

"Členské štáty a s nimi aj Európska únia potrebujú namiesto unifikovanej minimálnej mzdy viac ekonomickej slobody, viac pružnosti na trhoch práce,“ povedal predseda SaS Richard Sulík.

Macronovu európsku minimálnu mzdu považuje za "totálny úlet".

Macron: Mzda musí byť prispôsobená a prerokovaná

Európa musí pre každého zamestnanca zabezpečiť sociálnu ochranu zaručujúcu rovnaké odmeňovanie na rovnakom pracovisku a minimálnu európsku mzdu.

Takáto minimálna európska mzda by mala byť prispôsobená každej krajine a každý rok kolektívne prerokovaná. Vo svojom prejave to uviedol francúzsky prezident Emmanuel Macron.

"Európa je avantgardou, vždy bola schopná nastaviť štandardy pokroku. Preto musí jej projekt viesť skôr k zbližovaniu než ku konkurencii," tvrdí.