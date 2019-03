Zväz ľadového hokeja zaplatí nájomné za štadión na majstrovstvá v plnej výške

Bratislava a Košice hostia majstrovstvá od 10. do 26. mája.

7. mar 2019 o 15:10 TASR

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája 2019.(Zdroj: SME/Tomáš Benedikovič)

BRATISLAVA. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) zaplatí mestu Bratislava nájomné za Zimný štadión Ondreja Nepelu na májové majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji v plnej výške 516 046 eur bez DPH.

Zväz zároveň prispeje na investície do štadióna 500-tisíc eur, ktoré dostal od štátu na organizáciu šampionátu, a uhradí aj náklady na prevádzku arény, ktoré majú byť v sume okolo 300-tisíc eur.

Rozhodlo o tom vo štvrtok bratislavské mestské zastupiteľstvo, ktoré schválilo dodatok k nájomnej zmluve.

V plnej výške

Minulý rok mestské zastupiteľstvo rozhodlo o tom, že SZĽH má zaplatiť za nájom zimného štadióna od polovice apríla do konca mája 516 046 eur bez DPH.

Maximálne polovicu z tejto sumy však mohol zväz splatiť formou investícií do zimného štadióna, ktoré sa pohybujú vo výške 500-tisíc eur.

"Podľa dodatku k nájomnej zmluve sa táto možnosť ruší a SZĽH zaplatí nájomné v plnej výške. Povinnosť investovať do zimného štadióna sumu 500-tisíc eur zo strany SZĽH zostáva. Investície sa majú začať realizovať už po 15. marci," povedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Aj investície, aj nájom

V praxi to bude znamenať, že SZĽH prispeje na investície do štadióna, zároveň zaplatí nájom v plnej výške a uhradí aj náklady na prevádzku arény.

V rámci investícií, na ktoré SZĽH prispeje, sa počíta s výmenou mantinelov a skiel, podlahových gúm či dobudovaním kabeláže na internet a wifi. Nové mantinely by sa mali montovať začiatkom apríla. Všetky práce by mali byť zrealizované do začiatku majstrovstiev sveta.

Viceprimátor Bratislavy Juraj Káčer uviedol, že mestu sa týmto dodatkom k zmluve podarilo vyjednať so SZĽH 250-tisíc eur.

"Časť týchto peňazí bude určite použitá na to, aby návštevníci hokejových majstrovstiev, hlavne z Česka, využili svoje lístky na bezplatnú dopravu a nešli autami do centra mesta. Sami vidíme, aké dopravné obmedzenia v Bratislave máme. Robíme všetko preto, aby ani toto podujatie príliš nezaťažilo dopravu v meste," uviedol vo videu na sociálnej sieti.

Prebehnú aj ďalšie úpravy štadiónu

Hlavné mesto deklaruje, že na zimnom štadióne prebiehajú aj práce spojené s bežnou údržbou, ako maľovanie či drobné opravy.

"Taktiež ešte prebehne rekonštrukcia osvetlenia hlavnej ľadovej plochy, oprava a výmena turniketov, oprava videokocky, výmena bezpečnostných kamier, oprava a obnova šatňových a ostatných priestorov," spresnil Bubla.

Tieto práce sú hradené z rozpočtu mesta a z rozpočtu mestskej príspevkovej organizácie Správa telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta.

V športovej aréne už minulý rok opravovali chladiaci systém či vzduchotechniku. Celková investícia do štadióna pre majstrovstvá dosiahne viac ako dva milióny eur.

Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji budú Bratislava a Košice hostiť od 10. do 26. mája 2019.