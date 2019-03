Menia myslenie mladých. Ich príručky chce viac škôl, než čakali

HLASOVANIE: CENA VEREJNOSTI VIA BONA

Denník N prináša na školy materiály, ktoré chýbajú. Jeden z príkladov zodpovedného podnikania, za ktoré môžete hlasovať v cene verejnosti.

7. mar 2019 o 12:27 Radka Minarechová

Anketa:

Hlasovanie o Cene verejnosti Via Bona Slovakia 2018 Denník N 139 Letmo SK 60 Slovak Telekom 140 Slovnaft 6 Stiga 79 T-Systems 139 Potvrďte svoj hlas Hlasovalo: 563

Hlasovanie otvorené:

od: 04.03.2019 15:40

do: 28.03.2019 15:41

Viaceré prieskumy medzi mladými ľuďmi potvrdzujú ich náchylnosť k dezinformáciám či konšpiračným teóriám. Slovenská akadémia vied už v decembri 2017 zistila, že takmer polovica z mladých neverí tradičným médiám a až 60 percent priznalo, že radi sledujú alternatívne médiá.

Denník N proti podobným trendom bojuje špeciálnymi príručkami pre školy, v ktorých sa venuje rôznym aktuálnym spoločenským témam. Podobné vzdelávacie materiály totiž v slovenskom školskom systéme chýbajú.

Myšlienka vznikla pred vyše dvomi rokmi, keď pripravovali špeciálny N magazín o dezinformáciách na Facebooku. Napadlo ich, že by ho mohli dostať aj na školy. Zorganizovali preto crowdfundingovú kampaň cez Starlab. Zapojilo sa do nej viac než 1200 darcov, ktorí poskytli cez 30 000 eur. Nakoniec vydali magazíny pre 50 000 študentov na viac ako 500 školách.

„Táto odozva darcov nás šokovala, podobne ako následný záujem učiteľov,“ hovorí riaditeľ vydavateľstva N Press Lukáš Fila. Tí sa do projektu prihlasovali cez online formulár, v ktorom museli okrem mena a kontaktov aj vysvetliť, ako budú s príručkami pracovať.

Denník N doteraz vydal štyri príručky pre študentov základných a stredných škôl. So svojím projektom sa uchádza o cenu Via Bona, ktorú každoročne udeľuje Nadácia Pontis zodpovedným a férovým spoločnostiam, v kategórii Férový hráč na trhu.

Prvý úspech ich nakopol

Po vydaní prvej príručky o dezinformáciách začali v Denníku N rozmýšľať, ako tento potenciál využiť. Zorganizovali anketu, kde sa učiteľov pýtali, aké ďalšie témy by mohli spracovať. Celkom jednoznačne im vyšlo kritické myslenie. Tým sa však projekt neskončil a vydavateľstvo pripravilo ďalšie publikácie o fungovaní médií a prvej ČSR. Všetky sú dostupné zadarmo na stránke denníka.

Príručka o sociálnych médiách neskôr vyšla aj ako kniha.

„Kolegovia absolvovali desiatky prezentácií a diskusií na školách, niektorí prednášali aj skupinám učiteľov,“ opisuje Fila.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/zaao20r6JaQ

Projekt sa zatiaľ nekončí. Denník N čoskoro vydá príručku o Slovenskom štáte, ale plánujú aj ďalšie na témy Prečo ostať žiť na Slovensku, Mýty o EÚ, Druhá svetová vojna a November 1989. Fila vysvetľuje, že pri výbere tém sa nesústredia len na výročia, ale aj na aktuálne dianie a potreby.

„V projekte budeme pokračovať, kým bude pretrvávať záujem na školách a podpora zo strany verejnosti, donorov a sponzorov,“ dodal.

Vďaka pôsobeniu českého Deníku N navyše existuje možnosť zopakovať projekt aj v Česku.

Spolupráca s učiteľmi

Autormi príručiek sú redaktori Denníka N aj externisti. Zároveň intenzívne spolupracujú aj s učiteľmi. Pravidelne sa ich pýtajú, o čom by mali byť ďalšie príručky a čo presne by mali obsahovať. Pre učiteľov vytvorili aj špeciálnu skupinu na Facebooku.

„Keďže ide o aktívnych učiteľov, zapájajú sa stovky z nich,“ dodal Fila.

Do projektov sa zapojilo už vyše 700 škôl z celého Slovenska. Záujem je najväčší na západnom Slovensku, no ako vysvetľuje Fila, snažia sa vyhovieť všetkým učiteľom, ktorí sa prihlásia.

„Aktívni učitelia sa nájdu všade, na niektorých školách dokonca musia postupovať opatrne, pretože riaditelia škôl či kolegovia majú na citlivé otázky, akými sú propaganda na Facebooku alebo slovenské dejiny, odlišné názory,“ hovorí Fila.

Okrem škôl spolupracuje N Press aj s rôznymi inými partnermi, napríklad združením Živica, katedrou politológie Filozofickeh Fakulty Univerzity Komenského, Slovenským Národným Divadlom či stavovskými organizáciami učiteľov.

„Napĺňa nás to optimizmom, že na Slovensku je množstvo ľudí a subjektov, ktorým záleží na kvalite vzdelávania a budúcnosti Slovenska,“ povedal Fila.

Už po deväťnásty raz udelí Nadácia Pontis ocenenie Via Bona. To ako jediné na Slovensku zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania. Inšpiruje nimi ďalšie firmy, aby nad rámec zákona pomáhali okoliu a zamestnancom, životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo riešili spoločensky dôležité témy.

Do 19. ročníka firmy prihlásili 45 nominácií. Spomedzi nich porota posunula do druhého kola 23, ktoré budú súťažiť o víťazstvo v ôsmich kategóriách. Deviateho víťaza vyberú čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita môžu zahlasovať do 28. marca.

Stačí si pozrieť šesť nominácii a v pripravenej ankete kliknúť na názov firmy, ktorej chcete dať hlas.