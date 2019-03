Vláda odobrila zmeny v Obchodnom zákonníku

Od budúceho roka by sa mali zvyšovať výsluhové, ale aj vdovské či invalidné dôchodky policajtov a vojakov . Nový model valorizácie dávok navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) v novele zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorú v stredu odobrila vláda.

Pri výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora by sa malo vypustiť vekové obmedzenie 40 rokov. Vyplýva to z návrhu zákona o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre. Vláda tento návrh zákona schválila.

Novelou zákona o poštových službách , ktorej návrh v stredu schválila vláda, by sa malo prevziať nariadenie Európskeho parlamentu (EP) a Rady (EÚ) z 18. apríla 2018 o službách cezhraničného dodávania balíkov.

Do Fondu na podporu vzdelávania pribudne nový druh pôžičky (stabilizačná pôžička) ako formy sociálnej podpory vybraných skupín študentov vysokých škôl, ktorí štúdiom zvoleného študijného programu získajú kvalifikačný predpoklad na výkon povolania ohrozeného nedostatkom pracovných síl v Slovenskej republike. Ako sa píše v predkladanom materiáli, nedostatkové regulované povolania budú každoročne zverejnené v zozname nedostatkových povolaní. Nový druh pôžičky schválila vláda.

Vláda obmedzila používanie škodlivých látok v elektrozariadeniach. Schválená novela zákona o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach, ktorou sa zároveň mení zákon o odpadoch, by mala vstúpiť do platnosti 12. júna 2019. Novela z dielne ministerstva životného prostredia zabezpečuje úplnú transpozíciu príslušnej smernice EÚ do slovenskej legislatívy.