Najekologickejšou leteckou spoločnosťou je podľa študie EasyJet

EasyJet sa snaží obsadiť svoje lety až do posledného miesta.

6. mar 2019 o 0:38 SITA

LONDÝN.. Leteckou spoločnosťou, ktorá sa najviac snaží obmedziť vypúšťanie skleníkových plynov do atmosféry a najviac tak bojuje proti ničivým dôsledkom klimatických zmien, je britská nízkonákladová letecká spoločnosť EasyJet.

Uvádza to štúdia britských vedcov z London School of Economics, o ktorej výsledkoch v utorok informovala britská mediálna spoločnosť BBC.

Na opačnom konci rebríčka, teda medzi leteckými spoločnosťami, ktoré sa najmenej snažia znížiť svoju "uhlíkovú stopu", sú Air China, China Southern, Korean Air, Singapore Airlines a Turkish Airlines.

EasyJet vzišla z tejto štúdie ako najekologickejšia letecká spoločnosť podľa BBC najmä preto, že využíva pomerne moderné lietadlá, ale tiež preto, že sa z ekonomických dôvodov vždy snaží obsadiť svoje lety až do posledného miesta.

EasyJet by mala podľa odhadu odborníkov z London School of Economics od roku 2020 vypúšťať do ovzdušia v priemere dva až trikrát menej oxidu uhličitého na jedného cestujúceho a jeden kilometer ako Korean Air.