Utopení v mlieku a hrášku. Čo by Briti jedli pri najhoršej podobe brexitu?

Bloomberg sa pozrel na to, ako by vyzerali britské regály vo svete bez obchodu.

5. mar 2019 o 19:01 ČTK

O hrášok by nebola núdza (ilustračné foto).(Zdroj: Pixabay/cc/PDPics)

LONDÝN. Žiadny avokádový toast alebo banánove smoothies a zabudnite na nastrúhaný čerstvý parmezán v cestovinách.

Namiesto toho si zvykajte na mlieko ku každému jedlu, chlieb, jahňacie kotlety a hrášok. Veľa hrášku.

Jedlá z domácej produkcie podobné skôr strave v priemyselnej dobe sú to, čo by mohli Briti jesť v prípade, že Británia odíde z Európskej únie bez dohody, ktorá by nastavila základné obchodné vzťahy s ďalšími štátmi.

Zabudnite na ovocie päťkrát denne

Británia sa významne spolieha na dovoz a po stáročia bola stredom poľnohospodárskeho obchodu.

Je teda ľahké zabudnúť, ako by vyzeral britský jedálniček vo svete, v ktorom sa obchod s potravinami zastaví, píše agentúra Bloomberg.

V tejto fáze je ťažké predvídať, čo by sa mohlo stať: britský parlament má teraz príležitosť vyhnúť sa odchodu bez dohody alebo ho aspoň odložiť.

Hoci je veľmi nepravdepodobné, že sa dovoz potravín zastaví úplne, obchody s potravinami a poľnohospodári sa pripravujú na najhoršie.

Ak k tomu dôjde, budú mať aspoň dostatok zásob mäsa a zemiakov, na zeleninu a ovocie päťkrát denne ale zabudnite.

Krajina vyprodukuje zhruba 60 percent vlastných potravín, populárne potraviny však hypoteticky nemusia byť dostupné.

Bloomberg sa preto pozrel na to, ako by vyzerali regály v britských supermarketoch vo svete bez obchodu.

Utopení v mlieku

Briti by sa topili v mlieku. Britské kravy vyprodukujú týždenne bezmála štyri litre mlieka na človeka a dostatok bude aj vajíčok. Zmiznúť by ale mohli iné produkty, ako je napríklad írske maslo alebo čedar.

Poľnohospodári zo Severného Írska by nemohli posielať svoje mlieko na spracovanie cez hranicu a milovníci syrov by sa mali rozlúčiť s francúzskym plesňovým brie a talianskym parmezánom.

Menej by bolo aj zeleniny a ovocia a čo by zostalo, by bolo v ohrození pri sezónnych zberoch. Väčšina ovocia a asi polovica zeleniny v Británii je z dovozu.

Z britských fariem by sa ročne vyprodukovali asi dva kilogramy jahôd a zhruba tristo gramov malín na osobu. Z jedálnička by zmizlo avokádo a osud banánov je neistý.

Krajina oproti tomu vyprodukuje dostatok hrášku a väčšinu mesiacov by bola dostupná aj mrkva a repa.

Polovicu roka si ľudia budú môcť dopriať aj brokolicu, paradajky si ale budú musieť ponechať pre zvláštne príležitosti.

Britskí poľnohospodári totiž vyprodukujú asi len pätinu paradajok, ktoré sa predávajú v krajine po celý rok.

Pri mäse a chlebe núdza nehrozí

Dostatok bude v Británii, ktorá patrí k najväčším vývozcom mäsa, aj jahňacích kotliet.

Krajina tiež ročne vyprodukuje približne 23 kilogramov kuracieho a 13 kilogramov hovädzieho aj bravčového mäsa na osobu.

To však zahŕňa aj menej lákavé časti, ako napríklad obličky, ktoré sa teraz predávajú v zahraničí.

Zmena jedálnička by navyše čakala aj hospodárske zvieratá, z kŕmnych zmesí by totiž zmizla kukurica a sójové bôby.

So zemiakmi a obilím si Briti vystačia

Nedostatok chleba Británii zrejme nehrozí. Pšenica sa totiž v krajine pestuje najmä pre produkciu múky.

Obilie pestujú Briti po tisíce rokov a zaberá veľkú časť britskej ornej pôdy.

Homár a hranolky? Treska, ktorá skončí na britských jedálnych stoloch, často pochádza z Nórska a Islandu - v roku 2015 sa do britských obchodov doviezlo 90 percent tejto ryby - zatiaľ čo britskí rybári predajú veľké množstvo svojich kôrovcov v Európe.

Pre britských zákazníkov by to mohlo znamenať hojnosť krabov, homárov a kreviet. Ak by k nim chceli hranolky, majú šťastie.

Britská záľuba v zemiakoch by bola zabezpečená, krajina totiž vyprodukuje zhruba tri štvrtiny svojich vlastných zásob.

Ranná káva, čaj o piatej, večer víno

Dováža ale niektoré spracované produkty. Problémy v prístavoch by mohli zabrzdiť tiež dovoz produktov zo štátov mimo EÚ, Briti si tak možno budú musieť nájsť alternatívu k popoludňajšiemu čaju.

Medzi domáce potraviny nepatria ani zrná pre rannú kávu a bez dodávok zo zahraničia môžu zostať nedotknuté aj mnohé poháre na víno.

V roku 2017 si Briti doviezli z krajín EÚ 480 miliónov fliaš vína. Nie je to ale také zlé - miestne krčmy môžu stále ponúkať tvrdý alkohol.

V Škótsku v súčasnosti zreje asi 20 miliónov sudov whisky a krajina by mohla využiť aj políčka s jačmeňom a variť pivo.