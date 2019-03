Zisk Národnej banky presiahol stosedemdesiat miliónov eur

Zisk banka použije na zníženie strát z minulých rokov.

5. mar 2019 o 15:47 SITA

BRATISLAVA. Národná banka Slovenska (NBS) dosiahla v minulom roku zisk 172,3 miliónov eur. Ako ďalej banka informovala, v medziročnom porovnaní je to nárast o 34,9 percenta.

V roku 2017 totiž evidovala centrálna banka zisk na úrovni 127,7 milióna eur. Minuloročný zisk banka použije na zníženie strát z minulých rokov.

Výnosy z dlhopisov

Hlavným zdrojom zisku NBS v roku 2018 boli úrokové výnosy z dlhopisov vo výške 152,4 milióna eur pri medziročnom náraste o 31,5 percenta.

Z toho úrokový výnos z cenných papierov držaných na účely menovej politiky vzrástol o 18,1 percenta na 93,7 milióna eur a úrokový výnos z cenných papierov v investičnom portfóliu NBS stúpol o 60,5 percenta na 58,7 milióna eur.



Za rok 2018 NBS odviedla do slovenského štátneho rozpočtu zrážkovú daň 28,88 milióna eur, pričom za rok 2017 to bolo 28,46 milióna eur, a to z príjmov z dlhopisov emitovaných na území Slovenska.

Čistý výnos NBS z prerozdelenia menového príjmu eurosystému za rok 2018 vzrástol o 22,6 percenta na 96,8 milióna eur.

NBS vykázala vo výsledkoch za rok 2018 podiel z predbežného prerozdelenia zisku Európskej centrálnej banky za rok 2018 vo výške 13,07 milióna eur pri náraste o 20,6 percenta a prijatý podiel na čistom zisku Európskej centrálnej banky za rok 2017 vo výške 3,15 milióna eur pri náraste o 26,5 percenta.



Ku koncu vlaňajška bola vytvorená všeobecná rezerva na finančné riziká vo výške 660 miliónov eur, pričom ku koncu roka 2017 to bol suma 630 miliónov eur.

Rezerva je tvorená za účelom krytia kurzových, úrokových, kreditných rizík a rizík súvisiacich so zmenami ceny zlata. Rezerva je každoročne prehodnocovaná a o jej výške rozhoduje banková rada NBS.



Čisté náklady na tlač eurových bankoviek a razbu mincí boli 6,23 milióna eur, pričom v roku 2017 to bolo 2,98 milióna eur.

Vyrobili milióny bankoviek

Banka vyrobila 84,5 milióna bankoviek v nominálnej hodnote 50 eur a päť eur, razila 40,7 milióna obehových mincí určených pre peňažný obeh, razila obehové mince s ročníkom razby 2018 v počte 17,3 tisíc kusov súborov mincí a razila šesť druhov zberateľských mincí v počte 51,2 tisíc kusov.



Čisté náklady na zabezpečenie prevádzky a správy banky v roku 2018 boli čerpané v objeme 65,64 milióna eur pri medziročnom náraste o 0,5 percenta.

V roku 2018 mzdové a sociálne náklady predstavovali 47,5 milióna eur, náklady na prevádzku budov a zariadení boli 22,2 milióna eur, odpisy dlhodobého majetku predstavovali sumu niečo cez devaäť miliónov eur a prevádzkové výnosy 13,1 milióna eur, z toho príspevky a poplatky dohliadaných subjektov finančného trhu boli vo výške 9,55 milióna eur.

V roku 2018 bol priemerný prepočítaný počet zamestnancov na úrovni 1 097, v roku 2017 to bolo 1 094.