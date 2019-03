Colníci zadržali falzifikáty tenisiek, škodu vyčíslili na desaťtisíce

Bratislavskí colníci zaistili ďalšie falzifikáty športovej obuvi.

5. mar 2019 o 12:03 TASR

BRATISLAVA. Bratislavskí colníci zaistili ďalšie falzifikáty športovej obuvi. Po tom, ako minulý mesiac objavili 1008 párov obuvi obľúbených detských značiek za takmer 25-tisíc eur, našli pri kontrole dodávky na hraničnom priechode Čunovo 780 párov falošných tenisiek značky Adidas.

Finančná správa, ktorá o prípade v utorok informovala na svojej internetovej stránke, vyčíslila škodu na viac ako 54-tisíc eur.

Falošné tenisky colníci zadržali v dodávke na hraničnom prechode Čunovo.

Posádka dodávky s vietnamským cestovným pasom a s platným povolením pobytu na Slovensku podľa Finančnej správy predložila k prevážanému tovaru dodací list aj faktúru.

Pri kontrole tovaru však colníci zistili, že prevážaná športová obuv "vykazuje znaky porušenia duševného vlastníctva". To, že ide o falzifikáty, neskôr potvrdili aj majitelia ochrannej známky.

"Pokiaľ by sa obuv predala na trhu ako originály za pôvodnú cenu, vznikla by im škoda za 54 600 eur," spresnila finančná správa. Páchateľom hrozí pokuta až do výšky 67-tisíc eur, prípadne trestné stíhanie.