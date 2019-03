Zvoľte si najlepší podnikateľský projekt

VIA BONA

Spúšťame hlasovanie o cenu verejnosti pre najlepší príklad zodpovedného podnikania

5. mar 2019 o 12:06

Už po deväťnásty raz udelí Nadácia Pontis ocenenie Via Bona. To ako jediné na Slovensku zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania. Inšpiruje nimi ďalšie firmy, aby nad rámec zákona pomáhali okoliu a zamestnancom, životnému prostrediu, bojovali s korupciou alebo riešili spoločensky dôležité témy.

Do 19. ročníka firmy prihlásili 45 nominácií. Spomedzi nich porota posunula do druhého kola 23, ktoré budú súťažiť o víťazstvo v ôsmich kategóriách. Deviateho víťaza vyberú čitatelia denníka SME, ktorí za svojho favorita môžu zahlasovať do 28. marca.

Pozrite si šesť nominácií a v pripravenej ankete môžete kliknúť na názov firmy, ktorej chcete dať hlas. Nadácia Pontis vyhlási výsledky tohtoročnej ceny Via Bona počas galavečera 2. apríla.

Denník N

Denník N vydáva sériu vzdelávacích príručiek o aktuálnych spoločenských fenoménoch (klamstvá, konšpirácie, kritické myslenie, fungovanie médií…) s cieľom zorientovať v nich učiteľov i študentov na slovenských školách. Ich spoločným menovateľom je, že pokrývajú dôležité oblasti, ktoré pre žiakov škôl nie sú komplexne spracované.

Letmo SK

Spoločnosť Letmo SK buduje celoživotné partnerstvá so svojimi klientami. Prináša im nie len invalidné vozíky vyhovujúce ich potrebám, ale snaží sa aj o ich aktívne zapojenie do života. Svojim zákazníkom ponúkajú tiež konzultácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek, pričom mapujú ich najbližšie okolie s dôrazom na bariéry, ktoré im môžu robiť problém.

Slovak Telekom

Slovak Telekom prináša pozitívne zmeny pre nepočujúce komunity. Služba Online tlmočník zásadne zlepšuje schopnosť nepočujúcich dohovoriť sa v rôznych životných situáciách, ako je návšteva lekára, kontakt s úradmi, ale i pracovný pohovor či prenájom bytu. Slovak Telekom intenzívne rozvinul aj tému ranej starostlivosti o deti s poruchou sluchu. Rodiny učí, ako začleniť deti do života čo najefektívnejšie napriek ich hendikepu.

Slovnaft

Od roku 2018 môžu obyvatelia a návštevníci Bratislavy využívať zdieľané bicykle. Spoločnosť Slovnaft sa v spolupráci s mestom Bratislava snaží vytvárať lepšie podmienky pre život v hlavnom meste a prináša službu, o ktorú bol dlhodobý záujem už pred jej spustením. Za prvé mesiace fungovania si užívatelia požičali bicykle viac ako 170 000 krát, vďaka čomu ušetrili odhadom 17 808 kg CO2 emisií.

Stiga Slovakia

Spoločnosť Stiga Slovakia nerieši nedostatok pracovnej sily dovozom ľudí zo zahraničia ale aktívne zapája Rómov z regiónu Spiša. V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození, ktorá má svojich terénnych pracovníkov v niekoľkých rómskych osadách, zrealizovali projekt podporovaného zamestnávania. Pre mnohých účastníkov je tento projekt prvou šancou na legálne zamestnanie. Zároveň im poskytuje príležitosť na zlepšenie ich života a na začlenenie sa do spoločnosti.

T-Systems Slovakia

Vďaka spoločnosti T-Systems Slovakia sa môžu zrakovo postihnutí omoc jednoduchšie pohybovať a orientovať v priestoroch Východoslovenského múzea. Jej programátori vyvinuli aplikáciu, ktorá slúži ako interaktívny sprievodca. Na základe siete senzorov zisťuje polohu návštevníkov a rozoznáva, na aký exponát sa pozerajú. Dokáže dokonca varovať pred nebezpečenstvom, ako je napríklad blížiaca sa prekážka na zemi. Dá sa však využiť aj v iných verejných priestoroch.

Redakcia denníka SME vybrala do hlasovania o cenu verejnosti týchto šesť firiem. Ak by ste si chceli prečítať príbehy všetkých finalistov, nájdete ich na stránke Nadácie Pontis.