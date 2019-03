Vedúci večierky: Bezdomovci sú slušní, problém sú narkomani

Vedúci non-stop predajne Marek Uhrina hovorí, že bez siete kontaktov jeho deda, by prevádzku zrejme neutiahli.

4. mar 2019 o 23:06 Daniela Hajčáková

Marek Uhrina vedie non-stop predajňu potravín na Mierovej ulici v Bratislave. Na tomto mieste sídlia od roku 1993. S nočným predajom začínal ešte jeho starý otec, neskôr obchod prebral jeho otec a teraz vedie prevádzku on.

Prečo ste sa rozhodli pre predaj v noci?

"To bolo rozhodnutie ešte môjho nebohého dedka. Videl to niekde v zahraničí a zapáčilo sa mu to. Môj otec prebral obchod po ňom a teraz som vedúci prevádzky ja. Okrem našej rodiny tu pracujú aj ďalší zamestnanci - vždy dvaja cez deň a dvaja v noci, ale všetci fungujeme ako rodinný podnik."

Oplatí sa vám udržiavať nočný predaj?

"Ako kedy. Sú dni, keď idú len cigarety. Vtedy je to zlé, lebo na cigarety je veľmi nízka marža. Najväčšia pohroma je, keď ich ešte aj zaplatia kartou, lebo sú za to ešte aj poplatky. Musíme z toho zaplatiť ľudí, elektrinu, kúrenie, a to je veľmi ťažké.

Ale sú dobré dni - najmä v piatok a sobota, keď sa v meste koná nejaká akcia. Vtedy k nám chodí viac ľudí. Najlepšie je pre nás, samozrejme, leto."

Neuvažujete teda, že s non-stop predajom skončíte?