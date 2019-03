Danko hovorí o nižšej dani pre firmy, ale aj na potraviny. O koľko príde štát?

Ak predseda SNS návrhy podá, obíde tým vládu.

5. mar 2019 o 13:48 Marek Poracký

BRATISLAVA. Výstavba tunela Višňové aj s priľahlými diaľnicami, či výdavky na regionálne školstvo, či priame platby pre poľnohospodárov.

Aj takéto projekty štát platí z peňazí, ktoré vyzbiera od ľudí, či firiem. V tomto roku má na daniach vybrať viac ako 12 miliárd eur, celkovo rozdelí 17,5 miliardy eur.

Tieto príjmy by sa mohli v budúcnosti znížiť o viac ako jednu miliardu eur. Vyrátala to Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Andrej Danko, šéf koaličnej SNS, hovorí, že navrhne na najbližšiu parlamentnú schôdzu viaceré opatrenia.

Chce napríklad znížiť daň z príjmov právnických osôb, firiem, či daň z pridanej hodnoty na všetky potraviny, či zrušiť koncesionárske poplatky pre dôchodcov.

To všetko plánuje urobiť bez súhlasu vlády aj koaličných partnerov, návrh chce predložiť priamo do parlamentu. Konkrétny výpočet dopadov na verejné financie však zatiaľ nedal.

"S ohľadom na predpokladané vysoké rozpočtové náklady navrhovaných opatrení považujem za nevyhnutné, aby tento návrh prešiel riadne vládnou procedúrou s detailnou dopadovou analýzou na verejné financie," povedal Ivan Šramko, predseda rady.

Tento rok bude prvý, keď Slovensko bude mať rozpočet s nulovým deficitom. Podobne by to malo byť aj budúci rok. Ak však Dankove návrhy v parlamente prejdú, mohlo by to ohroziť tento cieľ.

Rada vyrátala, že deficit by v budúcom roku mohol dosiahnuť skoro 1,9 percenta hrubého domáceho produktu.