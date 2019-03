Nemecký FlixBus rokuje o kúpe Eurolines

Autobusová spoločnosť FlixBus pôsobí aj na Slovensku.

4. mar 2019 o 15:38 TASR

BERLÍN. Nemecká autobusová spoločnosť FlixBus, ktorá pôsobí aj na slovenskom trhu, rokuje o kúpe medzinárodného autobusového operátora Eurolines od francúzskej skupiny Transdev Group. Cieľom FlixBusu je rozšíriť svoju sieť liniek ďalej do Európy.

FlixBus a Transdev v pondelok oznámili, že vstupujú do exkluzívnych rokovaní so spoločnosťou Eurolines, ktorej sieť liniek zahŕňa 25 krajín. Eurolines prevádzkuje aj francúzske vnútroštátne linky pod značkou Isilines, ktoré by boli súčasťou prípadnej dohody.

Spoločnosti však nezverejnili finančné údaje.

FlixBus získal dominantné postavenie na nemeckom trhu po uvoľnení prísnych reštrikcií pre diaľkové autobusy v roku 2013. Jeho francúzsky rival Blablabus plánuje v tomto roku expandovať do Nemecka.

Zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti FlixBus Jochen Engert uviedol, že nákup Eurolines "posilní európsku sieť a prinesie organický rast na kľúčových európskych trhoch".