Huawei zažaluje americkú vládu, píše New York Times

Zadržaná finančná riaditeľka už zažalovala kanadskú vládu, pohraničnú službu a federálnu políciu.

4. mar 2019 o 11:53 ČTK

PEKING. Čínska telekomunikačná spoločnosť Huawei sa chystá zažalovať vládu Spojených štátov za to, že zakázala federálnym agentúram používať jej výrobky.

S odkazom na zdroje oboznámené so situáciou to v pondelok napísal server denníka The New York Times (NYT).

Firma bude pravdepodobne argumentovať, že nariadenie je "návrh zákona" alebo legislatívny akt, ktorý trestá osobu alebo skupinu osôb bez súdneho procesu. Spoločnosť Huawei sa k článku odmietla vyjadriť, uviedla agentúra Reuters.

Zadržaná riaditeľka už žaluje Kanadu

Finančná riaditeľka Huawei Meng Wan-čou, ktorú vlani v decembri zadržali kanadské úrady a ktorá teraz čaká vo Vancouveri na konanie o vydaní do USA, už v pondelok zažalovala kanadskú vládu, pohraničnú službu a federálnu políciu.

Kanadské úrady podľa nej závažným spôsobom porušili jej občianske práva, keď ju zadržali a tri hodiny prehľadávali a vypočúvali bez toho, aby ju informovali o skutočných dôvodoch zadržania a jej práve nevypovedať a mať obhajcu.

Hrozba pre národnú bezpečnosť?

Spoločnosť Huawei je v USA vnímaná ako hrozba pre národnú bezpečnosť.

Mengová, ktorá je tiež dcérou zakladateľa firmy Huawei Žen Čeng-feja, bola zatknutá na žiadosť Washingtonu. Ten ju viní z obchádzania amerických sankcií voči Iránu a z podvádzania nadnárodných bánk pri obchodoch s Iránom.

Pred používaním softvéru i hardvéru spoločnosti Huawei v decembri varoval aj český Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB).

Na začiatku februára firma Huawei adresovala predovšetkým NÚKIB, ale aj vláde list, v ktorom požadovala upraviť alebo zrušiť varovanie pred svojimi technológiami.

Spoločnosť oznámila, že je pripravená brániť sa na súdoch aj prostredníctvom medzinárodnej arbitráže.