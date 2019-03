Britská vláda prisľúbila študentom z EÚ, že im zatiaľ poplatky nezvýši

Vláda sa zaoberala poplatkami a uznávaním dokladov o vzdelaní po brexite.

4. mar 2019 o 11:26 SITA

BRATISLAVA. Spojené kráľovstvo v súčasnosti umožňuje študentom z krajín Európskej únie (EÚ) a Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorými sú Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko, študovať na britských vysokých školách a univerzitách za rovnakých podmienok, aké majú domáci študenti.

Týka sa to predovšetkým poplatkov za štúdium, ako aj ľahšieho prístupu k študentským pôžičkám.

Ako agentúru SITA informoval odbor komunikácie a protokolu ministerstva školstva, britská vláda prisľúbila, že pre študentov vysokých škôl z EÚ, ktorí začínajú štúdium v akademickom roku 2018/2019 alebo 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc na rovnakej úrovni, ako to je v súčasnosti, a to bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ.

V budúcnosti si študenti z EÚ možno priplatia

„Z dlhodobého hľadiska je možné, že študenti z EÚ budú musieť platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým, aké už v súčasnosti platia študenti z tretích krajín (mimo EÚ a EZVO). Oblasť vysokého školstva je plne v rukách národných štátov, a teda nesúvisí priamo s členstvom krajiny v EÚ," dodalo ministerstvo.



Ak Británia vystúpi z EÚ, uznávanie dokladov o vzdelaní nadobudnutých v Spojenom kráľovstve na účely ďalšieho štúdia sa nezmení.

V prípade uznania dokladov o odbornej kvalifikácii nadobudnutých v Spojenom kráľovstve na výkon regulovaných povolaní v Slovenskej republike, ako sú lekár, pedagóg a iné, v prípade odchodu Británie z EÚ, sa budú tieto doklady posudzovať ako nadobudnuté v treťom štáte.

Spojené kráľovstvo v pozícii tretieho štátu stratí benefity, ktoré mu vyplývali z pozície členskému štátu, a to najmä systém automatického uznávania odborných kvalifikácií upravených smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES len pre povolania lekár, zubný lekár, pôrodná asistentka, sestra, farmaceut, architekt, veterinárny lekár.



„Uznávanie odborných kvalifikácií nadobudnutých v Spojenom kráľovstve bude prebiehať podľa systému všeobecného uznávania, čo bude znamenať, že sa bude skúmať obsah a rozsah dosiahnutého vzdelania podľa vnútroštátnej právnej úpravy v Slovenskej rpeublike, čo môže znamenať, že napríklad v prípade zdravotníckych regulovaných povolaní bude potrebné pre držiteľov dokladov o odbornej kvalifikácii získaných na území Británie vykonať doplňujúcu skúšku na výkon zdravotníckeho regulovaného povolania na území Slovenskej republiky," vysvetlil rezort školstva.

Zdôraznil, že doklady o odbornej kvalifikácii nadobudnuté v Spojenom kráľovstve sa na území Slovenskej republiky budú uznávať po preskúmaní splnenia kvalifikačných požiadaviek stanovených na výkon regulovaného povolania na Slovensku.

Uznávanie dokladov o vzdelaní

Brexitom sa nezmenia ani postupy uznávania dokladov o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a iné účely.

Uznanie dokladu o maturitnej skúške alebo inej záverečnej skúške vydaného zahraničnou strednou školou a dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou základnou školou na účely pokračovania v štúdiu alebo iné účely, s výnimkou uznania odbornej kvalifikácie, je v kompetencii príslušného okresného úradu odboru školstva v sídle kraja.

V prípade neukončeného vzdelania je zaradenie žiaka do príslušného ročníka na základe ročníkového vysvedčenia vydaného zahraničnou základnou a zahraničnou strednou školou v kompetencii riaditeľa školy v Slovenskej republike.



„Čo sa týka základného školstva, deti občanov Slovenskej republiky, ktoré si plnia povinnú školskú dochádzku v školách na území Spojeného kráľovstva, budú pokračovať v rovnakom režime ako doposiaľ. Takýto žiak môže na základe žiadosti zákonného zástupcu vykonať komisionálne skúšky na Slovensku, a to z predmetov, ktoré určí riaditeľ jeho kmeňovej školy (najmä zo slovenského jazyka, prípadne dejepisu či geografie).

Konanie komisionálnych skúšok je na báze dobrovoľnosti, čiže je to možnosť, nie povinnosť.

V prípade, že sa rodičia takéhoto žiaka rozhodnú pre návrat na Slovensko, po ukončení vzdelávania mimo územia Slovenska musí žiak vykonať komisionálne skúšky a na základe nich riaditeľ jeho kmeňovej školy zaradí žiaka do príslušného ročníka," uviedol rezort školstva.

Brexit a program Erasmus+

Spojené kráľovstvo je do roku 2020 krajinou programu Erasmus+.

V súvislosti s novým programom po roku 2020 bude závisieť od rozhodnutia Spojeného kráľovstva, či sa do nového programu zapojí. Slovenská republika bude podľa ministerstva školstva jeho účasť v tomto programe podporovať.



Britská premiérka Theresa Mayová sľúbila poslancom hlasovanie o brexite bez dohody alebo odložení jeho termínu, ak na budúci mesiac odmietnu jej dohodu o odchode Veľkej Británie z EÚ.

Členovia parlamentu budú hlasovať o dohode 12. marca. Ak ju aj vtedy odmietnu, budú nasledovať ďalšie dve hlasovania. Prvé sa uskutoční 13. marca a poslanci budú hlasovať o tom, či súhlasia s odchodom z eurobloku bez dohody.

V prípade, že by túto alternatívu odmietli, na ďalší deň budú hlasovať o žiadosti o predĺženie lehoty zakotvenej v článku 50 na odloženie brexitu na termín po 29. marci, čo je stanovený dátum vystúpenia Británie z Únie.