Hornonitrianske bane začali s okresávaním počtu zamestnancov

Bane reagujú na skrátenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia.

4. mar 2019 o 11:08 TASR

PRIEVIDZA. Najväčší zamestnávateľ na hornej Nitre začal s procesom racionalizácie stavu svojich zamestnancov.

Súvisí to s vládou schváleným skrátením podpory pre výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia v zmysle takzvaného všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ).

Potvrdila to v pondelok pre TASR tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková.

"Rozhodnutie vlády o skrátení podpory pre výrobu elektrickej energie z domáceho uhlia do konca roku 2023 má vážny dopad na podnikanie spoločnosti. Z dôvodu znižovania nákladov a zabezpečenia efektívnosti sme začali s procesom racionalizácie," uviedla Siváková.

Okresajú počet zamestnancov

Znižovanie stavov zamestnancov prebieha podľa nej najmä prirodzenými odchodmi a týka sa prevažne technicko-administratívnych zamestnancov.

"Z organizačných dôvodov sme v minulom roku prepustili 26 zamestnancov tejto kategórie. Za dva mesiace tohto roka ukončilo pracovný pomer 11 zamestnancov. V marci by to malo byť deväť pracovníkov. Tento proces prebieha s dôrazom na bezpečnosť a chod banskej prevádzky," konkretizovala.

HBP majú podľa informácií, ktoré sa šíria medzi obyvateľmi regiónu, prepustiť budúci rok 500 svojich zamestnancov, a to z bane v Handlovej.

"Táto informácia je zavádzajúca, nepravdivá. V Handlovej plánujeme ťažiť uhlie po celý rok. Už teraz pripravujeme nové pracoviská, ktoré budeme prevádzkovať v rokoch 2020 až 2021," dementovala chýry Siváková.

VHZ na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektriny určuje výrobu elektriny v Elektrárni Nováky z domáceho hnedého uhlia a jej dodávku do elektrizačnej sústavy v uzlovej oblasti Bystričany do ukončenia projektu plánovaného zvýšenia výkonu elektrizačnej sústavy v tejto uzlovej oblasti a jeho uvedenia do trvalej prevádzky, teda do konca roku 2023.

Ťažba môže pokračovať plne na komerčnej báze

"Schválený vládny materiál neznamená okamžité ukončenie ťažby uhlia. V budúcnosti dôjde k postupnému doťaženiu jednotlivých ťažobných polí a ich uzatváraniu na základe riadeného postupného odrúbavania zásob uhlia, vrátane nevyhnutnej technickej doťažby uhlia," pripomenula tlačová hovorkyňa spoločnosti.

V prípade pozitívneho vývoja cenových relácií na trhu s elektrickou energiou, emisnými kvótami oxidu uhličitého, uhlím a ďalšími komoditami, môže od roku 2024 podľa nej pokračovať ťažba uhlia ďalej, plne na komerčnej báze.

"Všetky tieto skutočnosti budú dôkladne analyzované a prehodnocované, vrátane koncepcie ťažby uhlia pre budúce obdobia," dodala.

V skupine Hornonitrianske bane aktuálne poskytuje firma pracovnú príležitosť pre 3490 zamestnancov. Do podzemia fára 1824 baníkov.

Skrátenie podpory výroby elektriny z domáceho uhlia z roku 2030 na rok 2023 schválila vláda na svojom rokovaní vlani v decembri. Odberatelia elektriny v súčasnosti prispievajú v rámci VHZ viac ako sto miliónmi eur ročne.