Mzdy sa podľa sestier zvýšili len tretine z nich, nový zákon nepocítili

Zamestnávatelia si podľa komory zákon vykladajú po svojom.

4. mar 2019 o 10:00 SITA

BRATISLAVA. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek informovala (SK SaPA), že len tretine sestier a pôrodných asistentiek reálne stúpli mzdy od 1. januára.

Ako uviedla komora v tlačovej správe, desaťpercentné navýšenie miezd zdravotníkov, ktoré avizovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská, v skutočnosti sestry a pôrodné asistentky nepocítili.

Novela zákona, ktorá mala upraviť mzdy všetkým zdravotníckym pracovníkom okrem lekárov, nadobudla účinnosť 1. januára 2019.

Sľuby Kalavská nenaplnila, sťažujú sa sestry

"Sľuby ministerky zdravotníctva Kalavskej o zvýšení miezd všetkých sestier pracujúcich v ústavných a ambulantných zdravotníckych zariadeniach o 10 - 16 percent neboli naplnené, rovnako ako napríklad ani stabilizačné štipendiá, ktoré mali možnosť už od septembra 2018 čerpať študenti ošetrovateľstva," píše sa v správe.



Prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová informovala, že na základe prieskumu, ktorý vo februári realizovala komora, len tretine sestier a pôrodných asistentiek sa zvýšili mzdy tak, ako to mediálne prezentovala ministerka zdravotníctva v októbri minulého roka.



Podľa nej len u 33,6 percenta sestier a pôrodných asistentiek sa zvýšila základná zložka mzdy v plnom rozsahu.

Naopak 35,7 percenta respondentov uviedlo, že u nich nedošlo k žiadnej úprave a ich základná zložka mzdy nedosahuje ani zákonom stanovené minimum, 22,70 percenta opýtaných potvrdilo, že síce im zamestnávatelia základnú zložku mzdy zvýšili v plnom rozsahu, ale odobrali/znížili im osobné ohodnotenie a iné príplatky alebo im mzdu len dorovnali.

Podľa výsledkov prieskumu 7,9 percenta sestier uviedlo, že ich základná zložka mzdy dosahovala zákonom stanovenú výšku už pred novelizáciou zákona, a preto sa ich zvyšovanie miezd vôbec nedotklo.



"Natíska sa nám otázka, či rozdiel 50 eur v mzde medzi sestrou, ktorá absolvovala 4 600 hodín odbornej prípravy a zdravotníckym asistentom (praktickou sestrou) s 2 368 hodinami odbornej prípravy, má byť dostatočnou motiváciou na to, aby nám absolventi ošetrovateľstva a skúsené sestry neodchádzali za lepšími pracovnými a mzdovými podmienkami do zahraničia,“ doplnila Lazorová.



Člen Rady SK SaPA Milan Laurinc pripomenul, že do prieskumu sa zapojilo takmer 2 000 sestier a pôrodných asistentiek z celého Slovenska, 62,10 percenta opýtaných sestier potvrdilo, že pracuje v ústavných zdravotníckych zariadeniach, 32,10 percenta v ambulantných zdravotníckych zariadeniach a 5,80 percenta v nezdravotníckych zariadeniach.



Najväčšiu skupinu z nich, 39,20 percenta tvorili sestry bez špecializácie a certifikátu, ktorých základná zložka mzdy ani po úprave stále nedosahuje 1,0 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve Slovenska.

Ďalších 32,5 percenta respondentov tvorili sestry a pôrodné asistentky špecialistky a 21,40 percenta sestry a pôrodné asistentky s magisterským vzdelaním a špecializáciou, čiže sestry s pokročilou praxou.



"Na základe prieskumu musíme konštatovať, že i napriek tomu, že je u nás sestier a pôrodných asistentiek nedostatok, iba 37,90 % z nich má udelené osobné ohodnotenie a len u 15,20 % sestier zamestnávateľ prepláca hodiny odpracované nadčas," uviedol Milan Laurinc.

Podpisy pre avizované memorandum

Ako ďalej informoval, motivačný príplatok za zvlášť náročnú prácu na vybraných pracoviskách zamestnávatelia vyplácajú len u 6,8 % opýtaných, u 26,9 % opýtaných príplatok za zmennosť a rizikový príplatok u 15 % sestier a pôrodných asistentiek.



SK SaPA pripomenula, že zvyšovanie miezd malo byť pre sestry a pôrodné asistentky citeľné podľa vyjadrenia ministerky Kalavskej vo februári, pričom pravdepodobne sestrám v ambulantných zdravotníckych zariadeniach platy neporastú v dôsledku neochoty ich zamestnávateľov podpísať tzv. „memorandum“, ktoré avizovala ministerka.



"Môžeme potvrdiť, že sa tak nestalo ani u väčšiny sestier s magisterským stupňom vzdelania, ktoré sú zároveň aj špecialistky, majú minimálne päť rokov praxe a mali by riadiť ošetrovateľské tímy," píše sa ďalej v tlačovej správe.



Zamestnávatelia si podľa komory zákon vykladajú po svojom, prípadne sa snažia hľadať rôzne dôvody na to, aby nemuseli mzdy zvyšovať na zákonom stanovené minimum.