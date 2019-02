Kde urobil Kiska chybu s daňami a prečo nie je ako Bašternák

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/t8g_Ie4l0K4

BRATISLAVA. Do akej miery pochybil Andrej Kiska pri financovaní svojej kampane? Prečo vyšetrovateľ začal trestné stíhanie konateľa jeho firmy KTAG Eduarda Kučkovského? A hrozí trestné stíhanie aj samotnému Andrejovi Kiskovi?

Z analýzy SME vychádzajúcej z dostupných informácií vrátane uznesenia o obvinení Kučkovského vyplýva, že najväčším problémom vo financovaní Kiskovej kampane je jeho zmluva s vlastnou spoločnosťou KTAG.

Ak by Kiska s firmou uzavrel riadnu zmluvu o realizácii predvolebnej kampane a zaplatil by za ňu vystavené faktúry, potom by KTAG ľahko obhájila výdavky na kampaň pred daňovým úradom.

Kiska zjavne nemal v úmysle vyhnúť sa plateniu daní, pretože firma KTAG dane (vrátane DPH) načas platila, dodatočne sa však zistilo, že v určitom čase v zlej výške, no tie doplatila.

Celú kampani si Kiska financoval sám tým, že do KTAG vložil vlastné prostriedky. Jeho majetok sa odhaduje na niekoľko miliónov eur.

Napriek tomu stále existujú v prípade nezrovnalosti.

1. Kampaň ako podnikanie

Kiskova daňová kauza úzko súvisí s otázkou, ktorú každodenne riešia tisíce firiem a podnikateľov: čo všetko si možno odpočítať od základu dane?