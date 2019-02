Amsterdam z brexitu profituje ako nikto iný

Mesto kanálov a bicyklov sa plní brexitovými utečencami.

26. feb 2019 o 17:31 ČTK

AMSTERDAM. Žiadne iné mesto nezarobí na odchode Británie z Európskej únie toľko, čo Amsterdam.

Holandská metropola síce rovnako ako ďalšie európske centrá pocíti negatívny ekonomický vplyv brexitu, podarilo sa jej však prilákať toľko firiem utekajúcich z Británie, že minimalizuje škody a v mnohom si dokonca polepší.

Amsterdam dokázal na brexit zareagovať včas a získa vďaka nemu tisíce pracovných miest, napísal spravodajský web Politico.eu.

S kampaňou neotáľali

Amsterdamská radnica sa začala na odchod Britov chystať vzápätí po referende z roku 2016. Veľmi rýchlo rozbehla kampaň prezentujúca mesto ako otvorené a príjemné miesto na život, kde si navyše vystačíte pri práci či podnikaní s angličtinou.

Vďaka tomu sa jej podarilo nalákať na presídlenie desiatky firiem opúšťajúcich pre brexitové komplikácie ostrovy. Len v minulom roku prišlo do mesta rekordných 153 zahraničných spoločností a vzniklo 7 200 pracovných miest. Veľká časť z nich priamo súvisí s dianím v Británii.

V najbližších troch rokoch navyše podľa miestnej radnice pribudne vďaka brexitu ďalších 2000 pracovných pozícií.Vedenie mesta bolo pre veľký záujem firiem o sťahovanie do Amsterdamu nútené vyčleniť človeka na zvláštnu funkciu zaoberajúcu sa iba touto témou.

S agentúrou pre lieky porazili Bratislavu

Úplne zásadné bolo, že sa holandskému hlavnému mestu podarilo uspieť v zápolení o nové sídlo Európskej agentúry pre lieky (EMA), ktorá ako úrad EÚ musela Londýn opustiť.

Holandsko predčilo konkurenčné ponuky niekoľkých miest vrátane Milána či Bratislavy vyzdvihnutím predností svojej metropoly: ľahkej komunikácie v angličtine, kvalít mestskej dopravy a prístupnosti pre rodiny s deťmi.

Mesto navyše ponúklo osobný prístup vrátane pomoci s byrokraciou či vyhľadaním škôl pre deti všetkým 900 zamestnancom EMA. Agentúra tak bude sídliť v novopostavenej budove neďaleko amsterdamského centra.

Do mesta sa pre brexit presúva napríklad výrobca elektroniky Sony, prevádzkovateľ televízneho kanálu Discovery či investičná banka Norinchukin.

Stovky brexitových utečencov

Mieria tu aj stovky ľudí, ktorí v Británii pôsobili na voľnej nohe a teraz ich láka ústretový prístup a otvorený duch mesta cyklistov a vodných kanálov.

"Hovoria nám brexitoví utečenci. Keď idem k holičovi alebo k lekárovi, počujem 'Á, tak vy ste ďalší človek, ktorý prišiel z Británie kvôli brexitu'," vykreslil situáciu tridsaťročný vývojár aplikácií pre inteligentné telefóny Michael Speed.

Rodák z Walesu sa presťahoval do Amsterdamu už v októbri preto, že si nebol istý, aké práva v Británii bude mať po odchode z EÚ jeho francúzska partnerka.

Ďalší z "utečencov" Simon Vlassis prišiel do Amsterdamu až začiatkom februára. Motivovala ho vraj napätá politická atmosféra v Británii aj nepríjemný incident, do ktorého sa dostal v londýnskom metre, pretože hovoril svojou rodnou gréčtinou.

Aj vďaka mnohým podobným osudom sa vlani do holandskej metropoly prisťahovalo približne 15-tisíc osôb, čo prispelo k nárastu cien nehnuteľností na rekordnú úroveň.

Negatíva asi predsa len prevážia

Napriek tomu asi ani v Amsterdame nepreváži prínos brexitu nad jeho negatívnymi dôsledkami pre ekonomiku.

Holandský hrubý domáci produkt príde pre odchod Británie z EÚ o jedno až dve percentá ročne, odhadli vlani tamojší auditori.

"Okamžite by som vrátil všetky tie firmy do Británie, ak by to zabránilo brexitu, takže to vôbec nevnímam ako bonus," povedal poslanec koaličnej strany CDA Pieter Omtzigt, ktorého holandský parlament poveril priebežným monitorovaním vplyvu brexitu.