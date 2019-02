Národného vodného dopravcu chce Érsek vyskúšať do dva a pol roka

Lode majú premávať medzi Šamorínom a Bratislavou.

25. feb 2019 o 12:40 TASR

BRATISLAVA. Národný vodný dopravca by mohol byť v skúšobnej prevádzke do dva a pol roka.

Skonštatoval to v pondelok po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd).

Na lístky štát doplatí

Prečítajte si tiež: RegioJet pridá miesta a poschodové vlaky do Komárna

"Myslím si, že do dvoch rokov, dva a pol roka by to mohlo byť v skúšobnej prevádzke. Musíme preto zmeniť zákon, lebo bude to doprava aj vo verejnom záujme," priblížil šéf rezortu dopravy v súvislosti s národným vodným dopravcom na Dunaji.

Predpokladá, že štát po čase na lístky bude musieť niečo doplácať.

Táto forma dopravy zároveň podľa neho môže byť rentabilná, dopredu sa to však dá povedať len ťažko.

"Je tu rieka, ktorá nie je využitá. Mala by byť využitá," zdôraznil Érsek. Teraz je na to podľa neho veľká príležitosť, keďže Európska únia to podporuje s tým, že by malo ísť o ekologickú formu dopravy.

Na trase Šamorín - Bratislava

Splavná vodná cesta na Dunaji by mala byť v rámci tohto projektu využitá primárne na trase Šamorín - Bratislava.

Funkciou národného vodného dopravcu by mal byť pritom poverený existujúci podnik.

Odhadované príjmy by ani v prípade maximálneho využitia kapacít plavidiel nedosiahli podľa informácie z dielne ministerstva dopravy o príprave podmienok na zriadenie takéhoto dopravcu úroveň nákladov.