Slovensko príde z peňazí EÚ za rok 2018 minimálne o 80 miliónov eur

Ohrozených môže byť viac ako sto miliónov eur.

24. feb 2019 o 16:52 SITA

BRATISLAVA. Slovensko príde pri čerpaní peňazí Európskej únie v súčasnom programovom období 2014 až 2020 minimálne o ďalších zhruba 80 mil. eur v Operačnom programe Výskum a inovácie.

Ide o finančné prostriedky zo záväzku na rok 2015, ktoré podľa pravidla n+3 bolo potrebné vyčerpať do konca minulého roka.

Uvedenú sumu dekomitmentu (zrušenie viazanosti) už potvrdil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). V programe Výskum a inovácie už v roku 2017 prepadlo takmer 27 mil. eur pre nevyužitie peňazí EÚ zo záväzku na rok 2014.

Definitívna suma bude známa neskôr

Celkovo môže byť zo zdrojov EÚ ku koncu vlaňajška ohrozených predbežne viac ako sto miliónov eur. O definitívnej sume rozhodne Európska komisia podľa očakávania do konca marca.

"Môžeme hovoriť zhruba o niečom, čo môže byť, lebo stále prebiehajú rokovania aj kontrola čerpania finančných prostriedkov aj dôvodov, prečo neboli čerpané. O čom môžeme otvorene hovoriť, je problém ministerstva školstva a Operačného programu Výskum a inovácie, ktorý bol koncom roka 2017 pozastavený v štyroch výzvach v objeme 600 miliónov eur.," povedal vicepremiér Raši. Bolo to v čase zmeny na čele ministerstva školstva. "Ministerstvo školstva pripravilo kompletne novú dokumentáciu, hodnotenie a všetky procesy. Táto zmena bola schválená Európskou komisiou a môžu výzvy robiť nanovo, ale faktom je, že v tomto operačnom programe určite bude dekomitment približne 80 miliónov eur," potvrdil Raši.

Ostatná suma podľa vicepremiéra ešte nie je definitívne potvrdená. Ako uviedol, čerpanie projektov sa výrazne obmedzilo najmä na úrovni samosprávnych krajov a takisto krajských miest. "V šiestich z ôsmich vyšších územných celkov došlo po voľbách koncom roku 2017 k zmenám a čerpanie európskych peňazí sa vo všetkých týchto župách výrazne pozastavilo," upozornil Raši.

Čaká sa na konečné čísla

Z tohto dôvodu sa podľa vicepremiéra čaká na konečné čísla, keďže samosprávne kraje sú aj prijímateľmi peňazí EÚ a tiež rozhodujú. "Žiadne ministerstvo nevie donútiť vyššie územné celky, alebo krajské mestá, ktoré sú takisto sprostredkovateľskými orgánmi mimo Bratislavy a Bratislavského kraja, k rýchlejšiemu čerpaniu. Na tieto čísla čakáme a na to, aká bude definitívna suma," dodal Raši s tým, že známa by mala byť zrejme do konca marca.

Na to, že SR môže prísť z peňazí EÚ za minulý rok predbežne o vyše sto miliónov eur, upozornil nedávno expert strany Sloboda a Solidarita (SaS) Ján Rudolf. Predpokladá, že za rok 2018 môže prepadnúť asi 80 mil. eur v Operačnom programe Výskum a vývoj a ďalších 40 mil. eur v Integrovanom regionálnom operačnom programe. Druhý z týchto programov je v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Ministerstvo financií SR uviedlo, že vyhodnocovanie čerpania jednotlivých operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 za uplynulý rok prebieha v súlade s legislatívou Európskej komisie. "Tento proces aktuálne nie je ukončený a teda výška prípadného dekomitmentu bude známa po zaslaní rozhodnutia Európskej komisie," dodal rezort financií.