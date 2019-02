Minimálna mzda musí podľa Richtera rásť, Galko chce na to vzorec

Galko vidí problém v politickom kupčení.

24. feb 2019 o 16:49 TASR

BRATISLAVA. Zvyšovanie minimálnej mzdy je v súčasnosti na trhu práce dôležitým faktorom, aby mali ľudia dôvod pracovať. Uviedol to minister práce Ján Richter (Smer-SD) v diskusnej relácii TV Markíza Na telo.

Podľa podpredsedu SaS Ľubomíra Galka by však bolo lepšie, ak by sa stanovil presný mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy.

Rokovať a rokovať

Richter podotkol, že v súčasnosti najprv musia o výške minimálnej mzdy rokovať sociálni partneri, tí majú na to čas do polovice júla. Ak nedospejú k dohode, je na rade ministerstvo a vláda, ktorá predloží návrh.

"Minimálna mzda nie je len o vylepšení sociálno-ekonomických podmienok jednotlivých rodín, ale v tejto situácii na trhu práce je to veľmi dôležitý faktor pre to, aby ľudia mali záujem pracovať. Preto je dôležité, aby išla rapídne nahor minimálna mzda," skonštatoval Richter. Minister nechcel konkretizovať presnú sumu, o koľko by mala minimálna mzda stúpnuť. Špekuluje sa, že by sa mohla zvýšiť z aktuálnych 520 eur na 600 eur.

"Bude to rapídne zvýšenie. Ja sa vyhnem akémukoľvek číslu, nechcem predbiehať sociálnych partnerov," avizoval Richter.

Politické kupčenie

Podpredseda SaS Ľubomír Galko tvrdí, že zamestnávatelia najlepšie vedia, či "na vyššiu minimálnu mzdu majú alebo nie". "Problém je ten, že s minimálnou mzdou sa politicky kupčí. Čím viac klesajú preferencie Smeru-SD, tým viac stúpa minimálna mzda. Minimálna mzda sa nemôže určovať od stola. My sme za to, aby sa raz a navždy stanovil vzorec, ako sa minimálna mzda bude určovať," podotkol Galko.

Zamestnávatelia by sa tak podľa neho do budúcnosti vedeli na rast pripraviť. "V prípade, že sa bude minimálna mzda určovať od stola a bude sa využívať na marketingové účely, tak urobí viac škody ako osohu. Bude vznikať čierna práca, znižovať úväzky, vznikne väčší záujem o pracovníkov z tretích krajín," tvrdí Galko.

Vláda podľa Richtera robí všetko pre to, aby sa minimálna mzda priblížila k 60 % priemernej mzdy. Uvažuje sa o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane za zamestnancov. "Ja by som týmto ľuďom odpustil všetko, aj tak by to bolo pre ľudí zaujímavé. V konečnej miere ľudia prostriedky, ktoré navyše dostanú, tak ich nedokladajú do bánk, oni ich dajú do spotreby, značná časť sa štátu v podobe daní, DPH vracia," uviedol Richter.

Podľa Galka netreba rapídne zvyšovať minimálnu mzdu, ale znižovať dane. "Netreba zvyšovať dramaticky minimálnu mzdu. Úplne bude stačiť, keď sa znížia dane a odvody, zvýši sa nezdaniteľná časť mzdy, zrušia sa úplne nezmyselné dane. Tak sa dvihnú ľudom čisté príjmy bez toho, aby ste do brucha štátu pchali ďalšie príjmy," dodal Galko.