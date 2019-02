Tanzániu zavalili tony kešu orieškov. Nevedia, čo s nimi

Na jedno miesto orechy zviezli vojenské autá.

22. feb 2019 o 19:33 ČTK

DODOMA. Vláda Tanzánie sa snaží nájsť kupca pre 200-tisíc ton kešu orechov, ktoré v novembri vykúpila od miestnych pestovateľov. Po troch mesiacoch zistila, že plody nezvládne spracovať, informovala v piatok stanica BBC.

Tanzanskí farmári sa v minulom roku sťažovali na príliš nízke výkupné ceny u súkromných obchodníkov, ktorým svoju úrodu odmietali predávať.

Štát preto zasiahol, prebytočné orechy jednostranne vykúpil za dvojnásobnú cenu a zviezol je na jedno miesto vojenskými nákladnými autami.

O tri mesiace neskôr minister obchodu a priemyslu Joseph Kakunda uviedol, že vláda zistila, že na spracovanie všetkých orechov nemá kapacitu, a že ich chce preto rozpredať. Cenu neuviedol.

Tanzánia vlani vyviezla 210-tisíc až 220-tisíc ton kešu orechov, vlastnými silami dokáže spracovať len 50-tisíc ton ročne.

Deväťdesiat percent vyvezených orechov putovalo aj so škrupinkami do Indie a Vietnamu, kde boli spracované a potom reexportované do Spojených štátov či Európy.

Minuloročné vládne rozhodnutia vykúpiť od farmárov prebytočné orechy kritizovali obchodníci aj tanzanijská opozícia ako nemiestne zasahovanie do voľného trhu.