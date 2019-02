Brusel zvyšuje maximálnu vnútroštátnu podporu pre poľnohospodárov

Francúzsko a Nemecko sa dohodli na podrobnom návrhu rozpočtu eurozóny , ktorý by mal podporiť hospodársky rast, posilniť konkurencieschopnosť a znížiť hospodárske rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Uviedla to v piatok agentúra Reuters, ktorá sa odvoláva na dokumenty nemeckej vlády, do ktorých mala možnosť nahliadnuť.

Dohoda medzi oboma krajinami by mohla pripraviť pôdu pre dohodu v rámci skupiny ministrov financií eurozóny, ktorí by o zostavení nového nástroja mali jednať budúci mesiac. Rozpočet eurozóny má byť súčasťou rozpočtu celej Európskej únie. To znamená, že bude k dispozícii najskôr v roku 2021, kedy by mal vstúpiť do platnosti nový rozpočet EÚ.