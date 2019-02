Dobrá spoločenská hra? Musí zabaviť deti aj dospelých

Rozhovor s Petrom Černákom, zakladateľom firmy iHRYsko.

22. feb 2019 o 19:07 Jana Hvozdovičová

Spoločenská hra nekonkuruje mobilom ani počítačom. Každý z nich plní inú funkciu, hovorí PETER ČERNÁK, zakladateľ firmy iHRYsko, ktorá je najväčším špecializovaným predajcom spoločenských hier na Slovensku.

Živíte sa predajom spoločenských hier. Ktorá hra vás v poslednom čase zaujala?

"Mám v živote ohromné šťastie, že robím to, čo ma veľmi baví. Stále skúšam nové hry. Má to však jeden negatívny dôsledok. Aby som sa vyznal v takom množstve nových hier, vedel ju zaradiť, komu je určená a komu by sa mohla páčiť, zahrám si každú raz, možno dvakrát a idem ďalej."

Ale určite máte aj takú, ku ktorej sa vraciate.

"Závisí od toho koľko mám času, s kým som, kde som, akú mám náladu. Tak veľa faktorov ovplyvňuje, na ktorú hru mám chuť, a áno, poznám ich tak veľa, že si potom viem rýchlo vybrať. Ale veľa závisí od okolností.

Napríklad, keď sme s manželkou mali naposledy veľa času, tak sme hrali kooperatívku o Harrym Potterovi. To je hra, kde hráte spolu proti hre samotnej a v koži čarodejníckych hrdinov zápasíte s ‚potvorákmi‘."

Sedíme vo vašej herni, kde si môžu deti po škole, partia kamarátov večer či rodičia s deťmi zahrať spoločenské hry. Na policiach je množstvo škatúľ s hrami. Máte ich spočítané?

"Tých, ktoré sú určené na hranie, je niečo vyše dvetisíc."

Chodia sem ľudia pravidelnejšie? Hrajú tie isté hry alebo skôr skúšajú nové?

“ Aj najmenšie deti sa pri hre naučia aspoň to, že hra má nejaké pravidlá. „

"Život v herni je postavený na dvoch nožičkách. Jednu tvoria turnaje a pravidelné hranie kartičkových hier, napríklad Magic alebo Pokémon, to je teraz veľmi obľúbené.

Druhú tvoria klasické stolové hry. Každý štvrtok večer máme špeciálne kluby, kde sa hrajú náročnejšie hry, na premýšľanie. Kde môžete prísť, zahrať sa a mať z toho zážitok, vyskúšať si, že je to iné než Človeče."

Koľko ľudí sa tu stretáva?