Akciové fondy nie sú ruleta. Sú za nimi skutočné firmy

Rozhovor o investovaní s Petrom Világim, analytikom Fincentra.

22. feb 2019 o 18:49 Jana Hvozdovičová

Viaceré scenáre hovoria, že nás v roku 2020 čaká recesia. „Napriek tomu by sme na investovanie nemali zanevrieť,“ hovorí PETER VILÁGI, vedúci analytického oddelenia spoločnosti Fincentrum.

Aký bol rok 2018 z pohľadu investovania?

"Pomerne zložitý. Peňažným a dlhopisovým fondom prekážali v raste politiky centrálnych bánk, aj keď dolárové fondy krátkodobých investícií sa vďaka zvyšovaniu sadzieb v USA dostali konečne do pozitívnych čísel.

Na akciové trhy sa vlani vrátila kolísavosť. Zámorské akcie po februárových prepadoch zaznamenali výrazné nárasty a dosiahli nové maximá. No v závere roka pozitívny vývoj úplne vymazali.

Pre americké akciové indexy bol december 2018 najhorším od roku 1931. Darilo sa len defenzívnejším sektorom, napríklad akciám firiem z oblasti zdravotnej starostlivosti."

Dá sa teda povedať, že najmä v prípade akcií klienti prišli o peniaze?

"Ak podiely predali po prepadoch, tak to možné je. No ak ich nepredali, tak o žiadne peniaze neprišli. Akciové fondy nie sú ruleta. Treba sa na nich pozerať ako na formu podnikania. S podielom si v rámci fondu kupujete časť firiem, do ktorých fond investuje.