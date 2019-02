Rast nemeckého HDP za celý minulý rok revidovali smerom nadol

Pravidelné prebytky Nemecka z neho urobili motor európskeho hospodárstva. Ale vyvolali tiež kritiku chudobnejších krajín, podľa ktorých by Nemecko mohlo zvýšiť svoje investície, a to nielen doma, ale možno aj v zahraničí. Rozpočtové prebytky Nemecka sa nepáčia ani USA, ktoré Berlínu vyčítajú, že napriek dohodám s NATO nezvýšilo dostatočne svoje výdavky na obranu.

Ministerstvo financií predpovedá, že daňové príjmy klesnú o približne päť miliárd eur ročne v tomto aj v nasledujúcich rokoch. To by znamenalo dieru v rozpočte vo výške 25 miliárd eur do roku 2023.