Je ľahká, farebná a škodí životnému prostrediu. PVC etiketa sa ťažko recykluje

Chystajú nové pravidlá – menej šetrné fľaše by mali stáť výrobcov viac peňazí.

22. feb 2019 o 20:20 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. K triediacej linke privezú plný kamión plastových obalov. Pri linke stojí sedem ľudí, úlohy majú presne podelené.Jeden odpad nahadzuje na pás, druhý vyberá tégliky od jogurtov, tretí obaly od kozmetiky, ďalší plastové fľaše.

Plasty na linke ľudia triediť musia. Rôzne druhy plastov sa totiž nedajú recyklovať spolu.

Pás sa nezastavuje, postupuje stále ďalej. Prichádzajú aj plastové fľaše s etiketami natiahnutými po celom povrchu. Najčastejšie sú na malých fľašiach nápojov a džúsov pre deti.

Problém robí najmä etiketa vyrobená z PVC. Je tvrdšia, ťažko sa dáva dole a zväčša hýri farbami, aby v obchode upútala. Tony plastov preto mesačne skončia v spaľovniach alebo na skládkach.

Trampoty s etiketou

Priliehavú etiketu upevnenú na celej fľaši pri linke nevedia odstrániť. „To by tam musel stáť človek s nožom a orezávať ju, čo je nereálne. To by ani nestíhal,“ vysvetľuje Miloš Veverka, pracovník technických služieb, ktoré triedia odpad v Banskej Štiavnici.

Ak sa takáto etiketa zamieša do recyklovaného materiálu, napríklad obal na vajíčka, ktorý z neho vyrobia, bude mať čierne bodky alebo dierky. „Je teda nepoužiteľný,“ vysvetľuje Michal Figúr, konateľ spoločnosti Ecolumi, ktorá plasty recykluje.