Estónsko vyšetruje podozrivé transakcie aj medzi Danske Bank a Swedbank

Estónske úrady nariadili Danske Bank, aby ukončila svoju činnosť v krajine.

20. feb 2019 o 18:48 TASR

TALLIN. Estónsko vyšetruje obvinenia, ktoré spájajú švédsku Swedbank s podozrivými transakciami Danske Bank.

Oznámil to v stredu estónsky štátny prokurátor.

Danske Bank už vyšetrujú úrady na jej domácom trhu v Dánsku, a tiež v Estónsku, Británii, Francúzsku a Spojených štátoch pre podozrenie z prania špinavých peňazí.

Banka vlani na jeseň priznala, že cez jej malú estónsku dcéru prešli od roku 2007 do roku 2015 podozrivé transakcie vo výške zhruba 200 miliárd eur z Ruska, bývalých sovietskych štátov a iných krajín.

Najnovšie zase švédska televízia odhalila dokumenty o podozrivých transakciách medzi Swedbank a pobaltskou Danske v rokoch 2007 až 2015 vo výške minimálne 40 miliárd švédskych korún (3,78 miliardy eur).

"Môžeme potvrdiť, že vzhľadom na publikované informácie o Danske Bank, preverujeme tieto tvrdenia v rámci nášho vyšetrovania," uviedla hovorkyňa estónskeho štátneho prokurátora.

Prípad môže poškodiť reputáciu

Podľa estónskeho úradu pre finančný dohľad Danske nefungovala izolovane vo finančnom systéme, takže jej transakcie nevyhnutne zahŕňali aj banky v iných krajinách Európskej únie (EÚ), a nie všetky boli podozrivé.

"To automaticky neznamená (alebo nevylučuje), že banka, ktorá prijíma platby v rámci možného prania špinavých peňazí, spáchala trestný čin, alebo porušila pravidlá, podľa ktorých by mala poznať svojho klienta a identifikovať podozrivé okolnosti," dodáva sa vo vyhlásení.

Hovorca švédskeho finančného ústavu Gabriel Francke Rodau v tejto súvislosti povedal, že boj proti praniu špinavých peňazí je jednou z hlavných priorít Swedbank.

Švédsky minister pre finančné trhy Per Bolund sa domnieva, že prípad by mohol poškodiť reputáciu švédskeho bankového sektora. Podľa neho je otázne, či banky, ktoré nemôžu zaručiť dodržiavanie pravidiel o praní špinavých peňazí a financovaní terorizmu v krajinách s vysokým rizikom, by mali naozaj pôsobiť na trhu.

Švédska poisťovacia skupina Folksam, druhý najväčší akcionár Swedbank, považuje správy o praní špinavých peňazí za "veľmi vážne". A Swedbank ju vraj ubezpečila, že prijala prísne opatrenia.

Danske Bank musí v Estónsku ukončiť činnosť

Generálna riaditeľka Swedbank Birgitte Bonnesenová opakovane zdôraznila, že banka, ktorá je najväčším poskytovateľom úverov v pobaltských krajinách, nenašla žiadne väzby na operácie Danske Bank, alebo iné podozrivé prípady prania špinavých peňazí.

Švédsky úrad pre dohľad nad finančným trhom sa zatiaľ k prípadu nevyjadril.

Podľa švédskej televízie podozrenie mali vyvolať transakcie od 50 klientov Swedbank, ktorí nemali žiadne prevádzky, mali neznámeho vlastníka, alebo ich zastupovali podozriví ľudia.

Estónske úrady tento týždeň nariadili Danske, aby v priebehu ôsmich mesiacov ukončila svoju činnosť v krajine.