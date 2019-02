Podnikateľkou roka je farmárka s projektom Čučoriedkovo

Farmárka z Brezna si prevzala cenu od Pellegriniho.

20. feb 2019 o 13:12 TASR

BRATISLAVA. Absolútnou víťazkou súťaže sa stala a cenu Podnikateľka Slovenska 2018 si z rúk predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer) prevzala v utorok farmárka Barbora Figlušová so svojím projektom Čučoriedkovo.

Uviedla to pre TASR Lucia Veselská, poradkyňa generálneho riaditeľa Slovak Business Agency (SBA) a zároveň riaditeľka súťaže Podnikateľka Slovenska.

Tucet podnikateliek posunula podľa Veselskej do finále odborná porota zložená z osobností verejného, podnikateľského, kultúrneho a športového života. O víťazkách v každej zo štyroch kategórií potom rozhodovali hlasy verejnosti.

Čučoriedky z Brezna

V najsilnejšie obsadenej kategórii začínajúca podnikateľka prisúdili podľa Veselskej hlasujúci prvenstvo majiteľke značky Čučoriedkovo Barbore Figlušovej z Brezna, ktorá navyše získala aj najviac hlasov zo všetkých 12 finalistiek a stala sa Podnikateľkou Slovenska 2018.

Internetové obchody s metrážou a galantériou pomohli podľa nej k prvenstvu matke troch malých detí Daši Kozmérovej v kategórii úspešná živnostníčka.

Najlepšou medzi výnimočnými podnikateľkami sa stala filmová producentka Wanda Adamík Hrycová, ktorej posledným projektom je slovenský film Čiara, ktorý sa stal najúspešnejším filmom v histórii samostatného Slovenska.

Ocenenie za inovatívny prístup v kategórii inovatívna podnikateľka si odniesla Natália Gápľovská s projektom Luminia.

Prvýkrát bola udelená aj cena Ženský Tech Startup, ktorú si odniesla Soňa Pohlová, spolutvorkyňa Ecocapsuly, mobilného, energeticky sebestačného a inteligentného mikrodomu, ktorý na svoje fungovanie využíva výlučne solárnu a veternú energiu.

Podporia podnikanie žien

"Ocenili sme skutočne inšpiratívne ženy so silnými príbehmi, ktoré si to zaslúžia. Jednak za svoju dlhoročnú prácu, ale aj za inovácie, ktoré do svojich podnikateľských zámerov vložili. Zároveň ma teší zvýšený záujem, ktorý sa nám podarilo vyvolať aj novinkami, ktoré sme do 19. ročníka priniesli. Som veľmi rada, že táto súťaž naďalej láka a jej popularita rastie. Pevne verím, že príbehy žien, ktoré sme mali možnosť predstaviť, budú motiváciou pre ostatné ženy," zhodnotila súťaž Veselská.

Pripomenula zároveň, že ocenením najlepších sa spolupráca s nimi nekončí. "Plánujeme s víťazkami kooperovať celý rok. Radi by sme s nimi vytvorili program, ktorý bude slúžiť na podporu podnikania žien," dodala Veselská.