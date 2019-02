Matečná: Farmári sú prepojení na kriminálnikov, na vláde nemajú čo robiť

Ministerka trvá na tom, že ide o aktivitu opozície.

20. feb 2019 o 10:01 (aktualizované 20. feb 2019 o 10:28) TASR, SITA

BRATISLAVA. Protestujúci, ktorí prišli na poľnohospodárskych strojoch do Bratislavy a ktorí dostali pozvanie na rokovanie vlády, nezastupujú záujmy farmárov, ale vlastné ciele.

Uviedla to šéfka agrorezortu Gabriela Matečná (SNS) v stredu pred rokovaním vlády s tým, že to vníma ako politickú akciu opozície.

Matečná hovorí o prepojení na kriminálnikov

Ministerka pôdohospodárstva nesúhlasí s účasťou protestujúcich farmárov.

Podľa nej ide o ľudí prepojených na kriminálne prostredie, pritom u niektorých prebieha vyšetrovanie vo viacerých kauzách, ostatní majú byť neúspešní opoziční kandidáti v regionálnych voľbách.

"Musím povedať, že ako podpredsedníčka vlády, ministerka a členka SNS si nemyslím, že na vládu by mali chodiť takíto ľudia. Je to však legitímne právo zavolať na vládu kohokoľvek. Z môjho pohľadu sú však na rokovanie vlády pozvaní ľudia prepojení na kriminálne prostredie. Premiér a ostatní by nemali legitimovať takýchto ľudí. Tvária sa apoliticky, ale takmer každý z nich je členom politickej strany," uviedla v stredu Gabriela Matečná.

Silné slová o vyhrážkach

Traktorový protest podľa ministerky pôdohospodárstva organizujú ľudia, ktorí sa tvária, že sú farmári, no tak to nie je.

"Mnohí z nich farmármi ani nie sú, nemajú ani meter štvorcový pôdy a na druhej strane sú tam ľudia, ktorí majú tisícky hektárov pôdy a získali tisícky eur z eurofondov. Majú drahé traktory aj za 150 tisíc eur a cesta z Košíc na takomto stroji do Bratislavy ich stojí šesťtisíc eur. Tvrdia pritom, že majú problém uživiť svoje firmy," dodala Matečná.

Niektorí z farmárov majú byť podľa ministerky Gabriely Matečnej podozriví z objednávania si nástražných systémov alebo vyhrážania sa zabitím.

Problémy riešim už dávno, hovorí ministerka

K plneniu niektorých požiadaviek, s ktorými prišli farmári do Bratislavy uviedla, že rezort pôdohospodárstva ich rieši od jej nástupu do funkcie ministerky.

"Ministerstvo rieši tieto témy už dávno, nedávno sme sa zaviazali, že vyrobíme dokument o pozemkových úpravách. Strategický plán Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020 riešime so samosprávami a farmármi, ktorí chcú jednať za rokovacím stolom. Urobili sme najviac protikorupčných opatrení, aby sa zefektívnila a stransparentnila činnosť Pôdohospodárskej platobnej agentúry a ďalších orgánov," dodala Matečná.

Ministerka pôdohospodárstva na záver svojho vyhlásenia uviedla, že sa k samotnému rokovaniu s farmármi na Úrade vlády vyjadrí hneď po jeho skončení.

"Uvidíme, ako bude prebiehať rokovanie vlády. Hneď po ňom zaujmem svoje stanovisko," uzavrela Matečná.