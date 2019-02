Čo číta Putin a celý Kremeľ? Na predplatné dávajú milióny rubľov

Ukázali, o čo sa zaujíma Abonent 1.

20. feb 2019 o 9:36 ČTK

MOSKVA. Ľudia v najvyšších poschodiach ruskej politiky najčastejšie čítajú rešpektovaný liberálny denník Kommersant, neváhajú ale ani s predplatným opozičných médií.

Vyplýva to z informácií obsiahnutých na webe štátnych zákaziek, ktoré skúmal ruský spravodajský server RBK.

Pre Abonenta 1

Na webe sú uvedené aj noviny a časopisy objednané priamo pre prezidenta Vladimira Putina, ktorý je v štatistike uvedený ako "Abonent 1".

Putinovi Kremeľ predpláca dvadsaťtri periodík, okrem Kommersantu a ďalších podnikateľských a politických denníkov je to poznávací časopis Vokrug sveta (Okolo sveta) alebo mesačník Ochota i Rybalka - XXI vek (Lov a rybárčenie - 21. storočia).

Prezident číta dokonca aj rodinný časopis o histórii Diletant, ktorý založil známy odporca kremeľskej politiky, šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Alexej Venediktov.

Periodiká za milióny rubľov

Prezidentská kancelária je podľa RBK v ruskom vedení rozhodne najpilnejším čitateľom, objednala si ruské aj zahraničné periodiká za osem miliónov rubľov (107-tisíc eur).

Vláda za noviny a časopisy míňa ročne tri milióny, dolná parlamentná komora takisto a horná 1,5 milióna rubľov.

Najvyhľadávanejším periodikom je vo všetkých prípadoch Kommersant.

Za ním nasleduje podnikateľský denník Vedomosti, ktorého podielnikmi boli kedysi denníky The Financial Times a The Wall Street Journal.

Na treťom mieste je provládny bulvár Komsomolskaja pravda a po ňom prekvapivo nasleduje ostro opozičná Novaja gazeta. Pravoslávny časopis Foma v Kremli už nečítajú, jeho predplatné bolo podľa RBK zrušené.