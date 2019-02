Farmári prišli opäť protestovať do Bratislavy. Čo ich najviac trápi

Premiér dá ministrom domáce úlohy podľa požiadaviek farmárov.

19. feb 2019 o 20:59 Peter Valovič, Marek Poracký

BRATISLAVA. Ako sľubovali, tak urobili. Necelá stovka farmárov prišla v utorok tesne popoludní opäť do Bratislavy. Protestnou jazdou naprieč celým Slovenskom opäť vyjadrila svoju nespokojnosť s činnosťou ministerstva pôdohospodárstva. Do hlavného mesta prišli farmári len dva pred protestom Za slušné Slovensko k prvému výročiu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Od agrorezortu žiadajú pozemkové úpravy, strop na európske agrodotácie, aby finančné skupiny nebrali najväčšiu časť peňazí či protikorupčné opatrenia v pôdohospodárstve a lesníctve.

Denník SME si na Tyršovom nábreží, kde si protestujúci farmári vytvorili svoj hlavný stan, vybral štyroch farmárov. Rozprával sa s nimi o živote obyčajných slovenských farmárov, o ich problémoch a každodenných ťažkostiach, s ktorými musia zápasiť.

Ján Vojtašák

Farmár z Mlynčekov Ján Vojtašák.

"Sme nespokojní - s prístupom celej vlády, pani Matečnou (ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná za SNS, pozn. red.), s problémami, ktoré sú a neriešia sa. Nezáleží na tom, či ide o mladých, alebo starších farmárov," konštatoval Vojtašák.

Aj on prišiel do Bratislavy vyjadriť svoj nesúhlas so súčasným stavom vecí. Už 15 rokov farmárči v prvovýrobe. Pestuje obilie a chová prasatá. Jeho farma sa nachádza v Mlynčekoch v Kežmarskom okrese. Farma a práca na nej je jeho srdcovou záležitosťou, ktorú vykonáva spolu s otcom.

"Potrebujeme podporu, ale tá vôbec neprichádza. Za vlastné peniaze som si kúpil traktor," povedal.