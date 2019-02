Spolok farmárov Slovenska sa rozhodol nepodporiť aktívne traktorový protest

Spolok deklaroval, že pri podpore rôznych foriem prejavu nesúhlasu musí byť veľmi obozretný.

18. feb 2019 o 18:26 TASR

BRATISLAVA. Spolok farmárov Slovenska sa rozhodol nepodporiť aktívne traktorový protest nespokojných farmárov, ktorí smerujú na strojoch do hlavného mesta Slovenska. Spolok deklaroval, že pri podpore rôznych foriem prejavu nesúhlasu musí byť veľmi obozretný.

"Aby sme dosiahli nevyhnutné zmeny v tejto oblasti za potrebnej účasti našej, čoraz aktívnejšej, poľnohospodárskej a občianskej verejnosti, musíme byť veľmi zodpovední a obozretní pri podpore rôznych foriem prejavu nesúhlasu a byť presvedčení, že niektorí z organizátorov nesledujú aj iné, vlastné ciele, okrem obhajoby záujmov malých, stredných a rodinných farmárov," skonštatoval Spolok farmárov Slovenska.

Ak by sa totiž dodatočne zistilo takéto zneužitie tlaku verejnej mienky vo vlastný prospech, spolok by podľa stanoviska niesol riziko, že by sa spochybnili skutočné ciele protestujúcich a ostatných nespokojných farmárov. V budúcnosti by tak mohlo dôjsť k strate dôvery voči takýmto akciám.

Z týchto dôvodov sa združenie rozhodlo nepodporiť aktívne traktorový protest.

Sto strojov namiesto 960

Spolok zároveň poznamenal, že "orgány, ktoré riadia poľnohospodárstvo u nás, sú zodpovedné za katastrofálny stav v tomto odvetví". Absencia dlhodobej koncepcie je tiež podľa farmárov dôvodom, že potravinová sebestačnosť Slovenska sa znížila na menej ako 40 eprcent. Združenie súčasne podotklo, že jedna pätina subjektov dostáva 94 percent všetkých priamych platieb.

"Niet divu, že prijímanie deformovaných zákonov v tejto oblasti či pasivita Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) a polície pri subvenčných podvodoch vyzerajú, ako keby si to u nich objednávala spomínaná pätina subjektov," dodal Spolok farmárov Slovenska.

Nespokojní farmári smerujú na strojoch do Bratislavy z Košíc a Bardejova. V utorok sa k nim pridajú ďalší zo Žitného ostrova. Ako v pondelok informoval Patrik Magdoško z Iniciatívy poľnohospodárov, namiesto plánovaných vyše 960 by malo prísť sto strojov.

S bratislavským magistrátom majú dohodu, že budú na 11 miestach, najmä na námestiach. Do Bratislavy by mali prísť v utorok predpoludním na Tyršovo nábrežie v mestskej časti Petržalka.

Na východe sa stretli s Pellegrinim

Nespokojní farmári chcú v stredu 20. februára rokovať napríklad s predstaviteľmi ministerstiev vnútra, pôdohospodárstva či vlády o situácii malých pôdohospodárov, o fungovaní PPA a iných témach. Čas a miesto stretnutia nechávajú podľa Magdoška na druhej strane.

V informácii pre médiá iniciatíva uviedla, že žiadajú pozemkové úpravy, stropovanie dotácií na konečného užívateľa podľa návrhu Európskej únie, spustenie protikorupčných opatrení v pôdohospodárstve a lesníctve. Od stretnutia očakávajú vytvorenie dokumentu s návrhom termínov riešenia problémov.

Predstavitelia farmárov sa stretli s premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) a zástupcami polície v piatok 15. februára v Košiciach, predtým rokovali 6. februára v Bratislave s policajným prezidentom Milanom Lučanským a ďalšími, kde predstavili aj cieľ pripravovaného protestu.