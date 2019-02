EÚ spustila informačnú kampaň pre firmy ohľadom brexitu

Materiál je dostupný vo všetkých jazykoch EÚ.

18. feb 2019 o 17:31 (aktualizované 18. feb 2019 o 17:39) TASR, SITA

BRUSEL. Európska únia (EÚ) povedala v pondelok malým podnikom, aby sa pripravili na väčšiu byrokraciu a vyššie náklady v prípade, že Británia vystúpi z bloku bez dohody.

Podľa eurokomisára pre hospodárstvo Pierra Moscoviciho sa riziko brexitu bez dohody zvyšuje, a ak sa tento scenár naplní, dôjde k okamžitému zavedeniu kontroly pohybu tovarov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

Od prvého dňa

"To je kľúč k ochrane našich spotrebiteľov a nášho vnútorného trhu. Veľa závisí od schopnosti firiem obchodujúcich so Spojeným kráľovstvom, rýchlo sa prispôsobiť colným pravidlám, ktoré sa budú uplatňovať od prvého dňa v prípade, že nedôjde k žiadnej dohode," uviedol vo vyhlásení.

Európska komisia povedala firmám, ktoré obchodujú s Britániou, že sa musia pripraviť na colné formality a povinnosti, na potrebu dovozných a vývozných licencií a prísnejších režimov dane z pridanej hodnoty (DPH), ak nadobudnú platnosť pravidlá Svetovej obchodnej organizácie.

Informačná kampaň

Európska komisia (EK) zintenzívnila svoju informačnú kampaň zameranú na pripravenosť podnikov z EÚ v oblasti ciel a nepriamych daní, ako je daň z pridanej hodnoty (DPH).

„Informačná kampaň, ktorá sa začala v pondelok, je súčasťou pretrvávajúceho úsilia EK pripraviť sa na odchod Spojeného kráľovstva z Európskej únie bez dohody. Táto kampaň by mala pomôcť informovať podniky, ktoré chcú po 30. marci ďalej obchodovať so Spojeným kráľovstvom, o tom, čo musia urobiť, aby bol tento prechod čo najplynulejší. Príprava na to, že sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou, je nesmierne dôležitá, ak sa chceme vyhnúť výraznému narušeniu obchodovania v EÚ,“ informovalo Zastúpenie Európskej komisie v Slovenskej republike.

„Nesmieme strácať čas, a preto ponúkame pomoc formou informačnej kampane,“ povedal Moscovici.

Cieľom kampane, ktorá sa začína, je zvýšiť informovanosť podnikateľskej komunity EÚ, a najmä malých a stredných podnikov.

Na to, aby boli podniky pripravené na scenár bez dohody a mohli pokračovať v obchodovaní so Spojeným kráľovstvom, by mali podľa EK, posúdiť, či majú potrebné technické a ľudské kapacity na zabezpečenie dodržiavania colných postupov a pravidiel.

Taktiež by mali zvážiť získanie rôznych colných povolení a registrácií s cieľom uľahčiť si svoju obchodnú činnosť, ak je Británia súčasťou ich dodávateľského reťazca a mali by sa skontaktovať s colným orgánom svojho členského štátu s cieľom získať informácie, aké ďalšie prípravné kroky môžu podniknúť.

Vo všetkých jazykoch EÚ

„Podniky majú od dnes k dispozícii širokú škálu materiálov vrátane jednoduchého päť krokového kontrolného zoznamu, ktorý poskytuje prehľad potrebných opatrení. Materiály ku kampani sú dostupné vo všetkých jazykoch EÚ,“ uzavrel Moscovici.

Už len 39 dní zostáva do brexitu. Ratifikácia dohody o "rozvode" však uviazla v britskom parlamente. Stúplo tak riziko, že Británia môže odísť z bloku bez dohody.

Vyjednávači z oboch strán sa stretli v pondelok v Bruseli, aby sa pokúsili nájsť cestu a britská premiérka Tereza Mayová tam má pricestovať neskôr v priebehu týždňa.