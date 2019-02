Tarifné mzdy v hutníctve a strojárstve narastú, odborári vyjednali zmeny

Zmeny začínajú platiť v marci.

18. feb 2019 o 17:00 SITA

BRATISLAVA. Odborový zväz KOVO (OZ KOVO) vyjednal nové dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa (KZVS) v odvetviach hutníctva a strojárstva.

Ako uviedli odborári v tlačovej správe, dohoda sa v oblasti hutníctva nerodila ľahko a dodatok KZVS bol vyjednaný až začiatkom februára na štvrtom kole stretnutí.

"Aj keď v novembri sme išli na prvé rokovanie s návrhom nárastu mzdových taríf o 10,9 percenta, nakoniec sme sa spolu po mesiacoch vyjednávaní dohodli na raste tarifných miezd o 4,91 percenta v priemere, čo znamená priemerný nárast taríf o 31 eur," uviedla podpredsedníčka OZ KOVO a hlavná vyjednávačka Monika Benedeková.

Od začiatku marca

V rámci kolektívneho vyjednávania v odvetví strojárskeho priemyslu vyjednáva OZ KOVO pre rok 2019 len mzdovú časť KZVS, pričom predložený návrh dodatku vychádzal z minimálnej mzdy na rok 2019.

"Po troch kolách kolektívnych vyjednávaní napokon došlo k dohode a od začiatku marca 2019 v odvetví strojárstva porastú tarifné mzdy v priemere o 5,91 percenta, čo je v absolútnom vyjadrení rast o 34 eur,“ skonštatovala Benedeková.

V odvetví hutníctva a strojárstva podľa nej chýba už len oficiálny podpis dodatkov.

Pre sklárov či hasičov

OZ KOVO aktuálne vyjednáva pre tento rok tri nové KZVS, a to pre sklársky priemysel (pôvodná KZVS platí do 30. apríla 2019), pre oblasť verejnej cestnej dopravy (vlani nebola uzavretá) a pre členov Hasičského a záchranného zboru (pôvodná zmluva platila do 31. decembra 2018).

"V oblasti verejnej dopravy stále nedošlo k dohode a aj keď strana zamestnávateľov prišla s novým protinávrhom na rast priemerných miezd najmenej o päť percent, resp. za roky 2018 a 2019 kumulatívne o najmenej 11 percent a v 6. tarifnej triede (vodič) s návrhom na tarifnú mzdu 3,50 eura na hodinu, OZ KOVO ani tento návrh neakceptovalo a požiadalo o určenie sprostredkovateľa," uviedli odborári v tlačovej správe.



Vyjednávačom stále chýba dohoda v elektrotechnickej oblasti.

Vyjednávači z OZ KOVO tu vyjednávajú dodatok KZVS, ktorý obsahuje úpravu mzdovej časti na rok 2019 a zosúladenie mzdového zvýhodnenia za nočnú prácu a prácu v sobotu alebo v nedeľu so Zákonníkom práce, no ani po dvoch kolách vyjednávaní k zhode nedospeli.

Návrh vychádza zo schválenej minimálnej mzdy v roku 2019. Zamestnávateľská strana predložila návrh na rast taríf o jedno percento nad infláciu za rok 2019, čo predstavuje 3,7-percentný nárast. OZ KOVO tento návrh odmietlo a požiadalo zamestnávateľský zväz o prehodnotenie svojho návrhu.



Ako uviedla Benedeková, o návrhu predloženom Združeniu bytového hospodárstva sa bude hovoriť na aprílovom valnom zhromaždení, až potom je možné pristúpiť k vyjednávaniu a prípadnému podpisu dodatku s predpokladanou účinnosťou od mája 2019. „Kováci“ v návrhu žiadajú priemerné zvýšenie tarifných miezd o 8,3 percenta.