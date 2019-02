Facebook zablokoval stránky RT tajne financované Kremľom

Mladých lákali zábavnými a emotívnymi videami.

18. feb 2019 o 16:45 ČTK

MOSKVA. Americká spoločnosť Facebook zrušila niekoľko stránok s väzbami na Rusko. Jednou z nich je populárny projekt ruskej televíznej stanice RT, špecializovaný na šírenie virálnych videí.

Firma tak zrejme urobila v reakcii na zistenie, že projekt šíri dezinformácie a že ho skryto financuje ruský štát.

Vedenie ruskej televízie v pondelok krok technologickej firmy označilo za bezdôvodný. Samotná firma svoje počínanie doposiaľ nekomentovala, napísala agentúra AFP.

Po reportáži CNN

Prečítajte si tiež: Menej informovaní a s dobrou náladou. Takí sú facebookoví abstinenti

"Máme menší projekt v angličtine, ktorý sa volá In the Now (voľne preložené Práve teraz). Projekt bol veľmi populárny - 2,5 miliárd návštev a štyri milióny odberateľov len na Facebooku," povedala šéfredaktorka RT Margarita Simoňjanová.

Podľa nej prinútila Facebook zablokovať tieto stránky reportáž americkej televízie CNN, kde bolo uvedené, že projekt financuje ruský štát.

Posťažovala sa, že spoločnosť stránku zablokovala bez toho, aby vzniesla akékoľvek formálne obvinenie. "Žiadne pravidlá Facebooku sme neporušili," dodala Simoňjanová.

Ruskej stanice sa v pondelok zastal hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov, podľa ktorého RT musia "od Facebooku obdržať vysvetlenie ohľadne toho, čo presne bol dôvod" zablokovania stránky.

Pre mladých a bez ťažkej politiky

Technologická spoločnosť sa doteraz k záležitosti nevyjadrila. Na svojom YouTube kanáli prevádzkovanom od marca 2014 deklaruje projekt In the Now ako svoj cieľ "vytvoriť komunitu mediálnych konzumentov okolo dôležitého, zvedavosť vzbudzujúceho a účel plniaceho obsahu".

Dokopy má kanál 2,8 milióna zhliadnutí. Nie je tu žiadna zmienka o spojitosti so stanicou RT alebo ruským štátom.

Témy posledných videí sa týkajú napríklad upratovaní odpadkov z oceánov, protivládnych protestov hnutia takzvaných žltých viest vo Francúzsku, nárastu ateizmu či ruských futbalových výtržníkov.

Prečítajte si tiež: Facebook ako skrytá vetva vlády. Americký denník odhalil pravidlá regulácie obsahu

Projekt financovaný Európskou úniou s názvom EÚ vs. Disinfo, ktorý má za cieľ "čeliť prokremeľským dezinformáciám", uviedol, že stránka In the Now bola založená s cieľom získať pozornosť mladého publika, bez toho, aby muselo sledovať politické spravodajstvo RT.

Podľa kampane EÚ vs. Disinfo tak editori kanála činia zverejňovaním vysoko emotívnych a zábavných videí ", ktoré majú "nalákať"a"zamaskovať" väzby projektu na Rusko.

Minulý mesiac Facebook oznámil, že odstránil 500 stránok s pôvodom v Rusku kvôli "koordinovanému neautentickému správaniu".

Väčšina odstránených účtov mala väzby na zamestnancov spravodajskej agentúry Sputnik, ktorá spadá pod RT. Facebook vtedy svoj krok zdôvodnil údajnú "snahou zmiasť ostatných, kto sú a čo robia".