Slovensko predalo dlhopisy za vyše dvesto miliónov eur

Februárová aukcia pokračuje v utorok.

18. feb 2019 o 13:20 SITA

BRATISLAVA. Štát predal v pondelok dlhopisy za 207 miliónov eur. Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) opäť ponúkala investorom v aukciách cenné papiere z dvoch emisií.

V prípade dlhopisov splatných v júni 2028 akceptovala dopyt na úrovni 100 miliónov eur a dlhopisy splatné v októbri 2047 predala za 107 miliónov eur.

Februárový predaj štátnych dlhopisov bude ešte pokračovať v utorok nekonkurenčnou časťou aukcie, kde budú môcť investori nakúpiť cenné papiere splatné v roku 2028 za 20 miliónov eur a bondy splatné v roku 2047 za 21,4 milióna eur.

Prečítajte si tiež: Prečo by nás mala trápiť výnosová krivka amerických dlhopisov

V aukcii dlhopisov s kratšou splatnosťou pritom dopyt výrazne prevýšil výsledný akceptovaný objem.

Investori totiž chceli slovenské štátne bondy splatné v júni 2028 nakúpiť až za 358 miliónov eur pri priemernom požadovanom výnose do splatnosti na úrovni 0,7127 % p.a. ARDAL napokon tieto dlhopisy predával pri priemernom akceptovanom výnose do splatnosti vo výške 0,6815 % p.a.



V druhej aukcii dlhopisov splatných v októbri 2047 dosiahol celkový dopyt 154 miliónov eur s priemerným požadovaným výnosom do splatnosti na úrovni 1,7486 % p.a. Priemerný akceptovaný výnos do splatnosti napokon dosiahol 1,7413 % p.a.