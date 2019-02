EÚ chce zabrániť útlmu leteckej prevádzky v prípade brexitu bez dohody

Návrh umožňuje leteckým dopravcom s licenciou v Británii poskytovať základné dopravné služby v EÚ .

15. feb 2019 o 21:35 TASR

BRUSEL. Európska únia chce aj v prípade tvrdého brexitu zachovať kontinuitu leteckej prevádzky medzi Britániou a zvyšnými 27 členskými štátmi Únie.

Veľvyslanci členských krajín EÚ (COREPER) v piatok schválili príslušný mandát pre rumunské predsedníctvo v Rade EÚ na rokovania s Európskym parlamentom.

Rokovať by sa malo o návrhu, ktorý umožní leteckým dopravcom s licenciou v Spojenom kráľovstve poskytovať základné dopravné služby v EÚ aj v prípade neriadeného brexitu.

Krajiny Únie pre prípad odchodu Británie z EÚ bez dohody odsúhlasili prijatie opatrení, ktoré by mali zmierniť narušenie leteckých prepojení. Týka sa to prepravy cestujúcich aj nákladnej dopravy medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

EÚ však trvá na tom, že práva, ktoré by umožnili lietať dopravcom s licenciou v Spojenom kráľovstve do jej členských krajín, budú podmienené recipročnými právami poskytnutými Britániou.

Nástojí tiež na podmienkach zaisťujúcich spravodlivú hospodársku súťaž.

Osobitné ustanovenie EÚ zabezpečuje právo naďalej poskytovať pravidelné lety - na základe záväzkov poskytovať služby vo verejnom záujme - do 26. októbra 2019.

Do tohto dátumu bude kontinuita verejných služieb zaistená a vnútroštátne orgány sa musia do uvedeného dátumu dohodnúť na nových úpravách.

Ak letecký dopravca, ktorý je držiteľom prevádzkovej licencie vydanej členským štátom EÚ, v dôsledku brexitu prestane spĺňať požiadavky vlastníctva a kontroly stanovené EÚ, bude mať lehotu do 26. októbra 2019, aby splnil všetky potrebné požiadavky.

Rumunsko sa v mene ostatných členských krajín EÚ stretne s vyjednávačmi europarlamentu na budúci utorok 19. februára. Cieľom rokovaní bude dohoda o konečnom znení nariadenia.

Nariadenie by následne platilo až do nadobudnutia platnosti novej dohody o leteckej doprave medzi EÚ a Britániou alebo do 30. marca 2020, podľa toho, ktorý scenár nastane skôr.