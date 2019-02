Nemci sprísňujú kontrolu nad Deutsche Bank pre škandál s praním špinavých peňazí

Najväčšia nemecká banka sa bráni, vyšetrujú ju však viaceré krajiny.

15. feb 2019 o 16:28 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Nemecký Úrad pre finančný dohľad BaFin rozšíril monitorovanie Deutsche Bank v súvislosti s jej úlohou v škandále s praním špinavých peňazí cez estónsku dcéru škandinávskej Danske Bank.

Deutsche Bank pôsobila ako tzv. korešpondenčná banka estónskej dcéry Danske Bank. To znamená, že jej pomáhala s prevodom finančných prostriedkov z Estónska do zahraničia, napríklad do New Yorku.

Danske vlani pripustila, že cez jej malú estónsku dcéru prešlo od roku 2007 do roku 2015 zhruba 200 miliárd eur, ktoré mohli byť špinavé. Denník Wall Street Journal v novembri 2018 napísal, že Deutsche Bank mohla spracovať asi 150 miliárd USD (133,12 miliardy eur) z týchto potenciálne podozrivých transakcií viazaných na Danske.

BaFin v piatok nariadil Deutsche Bank, aby v rámci celej svojej skupiny prehodnotila procesy riadenia rizík v oblasti korešpondenčného bankovníctva, a v prípade potreby ich upravila.

Pochybenia odmieta, vyšetrujú ju však aj v USA

A s cieľom monitorovať uskutočnenie tohto opatrenia, BaFin vo svojom vyhlásení uviedol, že rozšíril mandát osobitného zástupcu vymenovaného v septembri 2018.

Najväčšia banka v Nemecku tvrdí, že z jej strany neexistujú žiadne náznaky nesprávneho postupu. Banku však vyšetrujú regulačné úrady viacerých krajín vrátane americkej centrálnej banky Fed.

USA požadujú od bánk, ktoré pôsobia pod ich jurisdikciou, aby podrobne skúmali obchodovanie klientov s cieľom odhaliť prípadné pranie špinavých peňazí, a upozornili úrady na podozrivé transakcie.

Informátor, ktorý odhalil podozrivé transakcie v Danske, povedal, že veľa z nich prešlo cez divíziu Deutsche Bank v USA.

Niektoré pobočky zatvorili

Deutsche Bank od roku 2016 zmenšila svoje korešpondenčné bankovníctvo o približne 40 percent.

V Rusku od roku 2016 znížila takéto aktivity o približne 75 percent, zatiaľ čo v Moldavsku, Estónsku a Lotyšsku ich ukončila.

Člen predstavenstva Karl von Rohr minulý týždeň povedal, že zatiaľ nevyčlenili žiadne financie na prípadné právne náklady súvisiace so škandálom Danske.

V roku 2017 udelil americký Fed Deutsche Bank pokutu takmer 700 miliónov USD za slabé kontroly, ktoré umožnili pranie špinavých peňazí z Ruska.