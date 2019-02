Firemné dlhopisy sú obľúbené, bez dostatočných znalostí ale hrozí strata peňazí

Veľa ľudí kupuje mačku vo vreci, myslí si ekonóm z Finančného kompasu.

15. feb 2019 o 9:34 TASR

BRATISLAVA. V Česku pribúda firiem, ktoré vydali dlhopisy a krachujú. Bežní ľudia, ktorí do nich investovali, tak prichádzajú o svoje peniaze. Firemné dlhopisy sú čoraz populárnejšie aj na Slovensku a podobné problémy sa môžu prejaviť aj u nás.

V rozhovore pre TASR to povedal Maroš Ovčarik z Finančného kompasu.

Čo je garantovaný výnos

"Trh s firemnými dlhopismi je relevantný, ale málo transparentný. Ponúka vysoké výnosy, no veľa ľudí nakupuje mačku vo vreci a reálne nevie o firme, ktorá emituje dlhopisy, takmer nič. Požičajú peniaze a spoliehajú sa na to, že je tam fixný garantovaný výnos. V prípade firemných dlhopisov však garantovaný výnos znamená len toľko, že peniaze sa vyplatia, ak bude firma fungovať a ak nebude mať problém so splácaním svojich záväzkov. V opačnom prípade nikto negarantuje výplatu vložených peňazí," vysvetlil Ovčarik.

České Hospodářské noviny informovali o problémoch e-shopu s módou Zoot, ktorý vydal dlhopisy za 230 miliónov českých korún a má finančné problémy.

Preto požiadal o ochranu pred veriteľmi a výplatu dlhopisov bude musieť reštrukturalizovať.

Portál idnes.cz uvádza príklad viacerých firiem, ktoré sa dostali do problémov a prestali komunikovať s veriteľmi.

Spoločnosť Triload Invest predala dlhopisy za 12 miliónov českých korún, no nevypláca výnosy a do konkurzu ju poslali vlastní zamestnanci pre nevyplatenie miezd.

Dostatočné znalosti o finančnom trhu

"Český trh je špecifický v porovnaní s naším v tom, že u nich zahŕňa aj malé firmy. U nás je to skôr doména stredne veľkých a väčších firiem. Preto je logické, že sa tam objavili problémy už skôr. Vôbec nevylučujem, že čosi podobné môže nastať aj u nás. Vidím na to zrelých adeptov," upozornil Ovčarik s tým, že na Slovensku tvoria firemné dlhopisy rastúci trh s objemom viac ako miliardy eur.

Rizikový je však pre všetkých, ktorí nemajú dostatočné znalosti o finančnom trhu.

"Mnohé firmy, ktoré emitujú dlhopisy, vydajú prospekt, ktorý má niekoľko sto strán a je veľmi komplikovaný. Emitent predpokladá, že bežný človek, ktorý sa rozhodne kúpiť takýto dlhopis, si prospekt prečíta, vyhodnotí a rozhodne sa. V praxi si však takýto dokument nikto neprečíta. Firmy často nemajú ani žiadny rating. Nedá sa teda ani oprieť o ich relevantné zhodnotenie zo strany tretieho subjektu. Tento sektor čaká ešte dlhá cesta, kým sa z neho stane bezpečný priestor na ukladanie peňazí. Na trhu sú však aj kvalitné dlhopisy, no veľmi veľa je práve tých nekvalitných, ktoré si ľudia nakúpili a sú rizikom," dodal Ovčarik.