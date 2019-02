Ministerstvo už zálohovanie PET fliaš propaguje v reklame, SNS chce zákon zablokovať

Záloha za PET fľaše by mohla byť zopár centov.

14. feb 2019 o 22:07 Marek Poracký

BRATISLAVA. Hoci ministerstvo životného prostredia už zálohovanie plastových fliaš propaguje cez reklamu za státisíce eur, systém sa napokon nemusí dostať do praxe. Slovenská národná strana hrozí, že takýto zákon nepodporí.

Na zálohovanie tlačí minister životného prostredia Lázsló Sólymos z Mosta-Hídu. Návrh pravidiel ukázal ešte minulý rok, do praxe by ich chcel uviesť o necelé tri roky.

Zálohu za PET fľašu určil na 12 centov. Ľudia by ich do obchodov mali nosiť nepokrčené. Ministerstvo zároveň chce, aby sa zálohovali aj plechovky. Zálohu na ne určil na desať centov.

Každý rok sa na slovenský trh dostane podľa ministerstva približne miliarda plastových fliaš a vyše 340 miliónov plechoviek na nápoje.

Ministerstvo si sľubuje, že systém zálohovania by mohol zabezpečiť, aby sa vrátilo asi 90 percent z nich. Teraz sa na separáciu vyzbiera asi 70 percent.

Zálohovanie PET fliaš funguje napríklad v Litve. Takýto systém tam využíva takmer 90 percent spotrebiteľov.

Plánuje minúť milióny eur

"Plastové fľaše už nepatria viac do koša. Hospodárme s odpadom zodpovedne. Berme ohľad na to najcennejšie, chráňme životné prostredie," hovorí ženský hlas v jednej z reklám, ktoré ministerstvo nasadilo do médií.