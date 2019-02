Pre nováčikov je eKasa povinná od apríla, pre ostatných od júla

Systém eKasy zavedie mobilný operátor O2.

14. feb 2019 o 12:55 SITA

BRATISLAVA. Elektronické registračné pokladnice (eKasa) s online pripojením do systému Finančnej správy budú povinné pre nových používateľov od 1. apríla a pre všetkých ostatných od 1. júla tohto roka.

Ako informovala vo štvrtok na tlačovej besede Mária Sameková z prezídia Slovenskej komory daňových poradcov, cieľom zavedenia online systému eKasa je zlepšenie výberu daní a eliminovanie podvodov.



"Po zavedení eKasy budú všetky pokladničné doklady už evidované na portáli Finančnej správy, preto sa očakáva, že sa budú eliminovať tieto podvody pri evidencii tržieb," povedala Sameková.

Finančná správa pri kontrolách totiž zistila, že sa častokrát používajú neautorizované pokladnice, alebo sa upravujú výkazy z pokladnice. Častokrát sa upravovali aj samostatné pokladničné doklady.

Niektoré aktualizovať, iné vymeniť

Hlavným prínosom zavedenia elektronického pripojenia registračných pokladníc do systému Finančnej správy bude podľa očakávania zvýšenie výberu dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov.

"Očakáva sa zvýšenie výberu daní od 110 miliónov do 122 miliónov eur. V roku zavedenia by to malo byť 72 mil.iónov eur, v nasledujúcom roku 117 miliónov eur a v ďalších rokoch 122 miliónov eur," priblížila Sameková.



Zmena by sa mala dotknúť podľa údajov Finančnej správy zhruba 230-tisíc registračných pokladníc, z toto pri 90-tisíc z nich bude postačovať aktualizácia softvéru. Zvyšné pokladnice by sa mali vymeniť.

"Zmena sa nedotkne podnikateľov, ktorí už v súčasnosti používajú virtuálne registračné pokladnice, pretože sú už teraz pripojení online na systém Finančnej správy," uviedla Sameková.

Ušetria náklady

Podnikatelia by po zavedení eKasy mali ušetriť náklady, keďže zmena odbúrava servis registračných pokladníc, zrušia sa denné závierky a nebude už povinná kniha registračnej pokladnice.

"Očakáva sa, že podnikatelia dosiahnu nejaké úspory aj tým, že sa budú dať stiahnuť dátové súbory, ktoré by mali pomôcť pri zostavovaní kontrolných výkazov pre účely DPH a daňových priznaní," dodala Sameková.

Hlavným negatívom je podľa nej zvýšenie nákladov pri prvotnom zavádzaní na strane Finančnej správy aj podnikateľov. Súvisí to najmä s výmenou a kúpou nových pokladníc, ako aj s internetovým pripojením.

EET v Česku

Systém elektronickej evidencie tržieb (EET) v Českej republike funguje od decembra 2016.

Výkonný riaditeľ Asociácie prevádzkovateľov mobilných sietí v Česku Jiří Grund povedal, že po zavedení tohto systému vzrástli očakávané príjmy z výberu DPH v roku 2017 o 4,7 miliardy korún (180 miliónov eur) a v roku 2018 o 11,7 miliardy korún (450 miliónov eur).

"České reštaurácie po štarte EET začali výrazne viac prijímať platby kartou," uviedol Grund. Potrebu online pripojenia využili tamojší mobilní operátori na ucelené riešenia.

"Aj na tomto trhu došlo k liberalizácii, ktorá mala za následok zníženie cien registračných pokladní," dodal Grund. V Chorvátsku funguje systém elektronickej evidencie tržieb od roku 2013.

Systém zavedie O2

Systém eKasy na základe skúseností z Česka a Chorvátska zavedie na Slovensku mobilný operátor O2.

"Sme pripravení ponúknuť podnikateľom komplexné riešenie eKasy, ktoré zahŕňa nielen pripojenie, ale aj zariadenia spolu s doplnkovou výbavou. Využívame pri tom skúsenosti z Česka a Chorvátska prispôsobené pre rôznych podnikateľov od drobných živnostníkov až po veľké prevádzky," povedal riaditeľ stratégie O2 Slovakia Tomáš Masár.

Zariadenie po certifikácii Finančnou správou by malo byť podnikateľom k dispozícii koncom marca.