Pellegrini avizuje zásadný dokument, vyrieši rozdrobenosť pôdy

Agrorezort si na prípravu vyčlenil dva mesiace.

14. feb 2019 o 11:19 (aktualizované 14. feb 2019 o 13:11) SITA

BRATISLAVA. Stretnutie ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej s Radou poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS) za účasti premiéra Petra Pellegriniho prinieslo vo štvrtok dohodu zúčastnených na tom, že vláda prijme zásadný dokument, ktorý bude riešiť komasáciu pôdy.

Slovenský agrorezort si na jeho prípravu vyčlenil približne dva mesiace a dokumentom by sa mali riadiť aj budúce slovenské vlády. Konštatoval to vo svojom vyhlásení po stretnutí premiér Peter Pellegrini.

Prílišná rozdrobenosť

"Máme veľmi veľkú rozdrobenosť pôdy. Preto budem rád, ak začneme čo najskôr vážnu diskusiu o tom, ako má vyzerať dedičské konanie na Slovensku. Vláda prijme zásadný dokument, ktorý sa bude týkať komasácie pôdy. Ide o tisícky katastrálnych území s potrebou enormného množstva peňazí, no je to niečo, čo vláda musí prijať a robiť. Nemá to žiadny súvis s politikou. Bez ohľadu na ďalšie vlády budú musieť politici tento dokument akceptovať, pretože je to záležitosť na 20 až 25 rokov. Ministerka Matečná má moju plnú podporu pri tomto dokumente," uviedol vo štvrtok premiér Peter Pellegrini.

"Dedičské problémy, ktoré sa tiahnu na Slovensku už 25 rokov, nevyriešime behom týždňa, mesiaca a ani rokov. No čím skôr prijmeme tento dokument, tým skôr môže celá situácia v slovenskom agrosektore s pôdou rýchlejšie napredovať," pokračoval Pellegrini.

Pellegrini: Niektorí farmári len kosia trávu

Ministerka pôdohospodárstva spravila na stretnutí premiérovi podľa jeho slov krátky prehľad, čo všetko sa zmenilo v agropotravinárstve za posledné obdobie.

"Je to dlhý zoznam, ktorý odstraňuje aj pochybenia z minulosti. Situácia v agrorezorte tak môže napredovať. Neznesiem však, aby sa povrávalo, že farmári na Slovensku sú utláčaní a prenasledovaní a nedovolím, aby niekto celý agrosektor zaťahoval do politického boja, a nie do odbornej diskusie. Prijali sme za posledné obdobie veľa opatrení a máme pred sebou ďalšie výzvy. Do roku 2030 chceme odmeňovať agrodotáciami len tých, ktorí niečo reálne robia a nie tých, ktorí len kosia a mulčujú trávu. Cením si všetkých poctivých farmárov a ostatných, ktorí majú nejaké problémy, žiadam, aby ich riešili s nami za rokovacím stolom a nedali sa zatiahnuť do politických bojov," povedal Pellegrini.

Paradox s agrodotáciami

Premiéra na stretnutí zarazil fakt, že čím sa na Slovensku zvyšuje počet žiadateľov o agrodotácie, tým sa zhoršuje poľnohospodárska bilancia.

"Je to slovenský paradox. Nie je to správny trend. Ak hovoríme o chybovosti, z celkového počtu 19 000 žiadateľov sa pochybenia objavujú pri zhruba 100 prípadoch. Menšiu chybovosť má v Európskej únii už len Estónsko. Slovensko je v tomto smere druhé najlepšie. Farmári, ktorí kosia len trávu, musia dostávať menej ako ľudia, čo niečo produkujú," dodal Pellegrini.

Vidia zmeny k lepšiemu

Stretnutia s premiérom Petrom Pellegrinim a ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou sa zúčastnili prostredníctvom zastúpenia RPPS zástupcovia až 95 percent obhospodarovateľov pôdy a 75 percent výrobcov potravín.

Situácia v slovenskom agrosektore nie je po dlhodobom zanedbávaní zo strany predchádzajúcich vlád jednoduchá, no zlepšuje sa. Zhodli sa na tom zástupcovia Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv (RPPS).

"Téma agropotravinárstva sa dostala na Slovensku do popredia, pretože takéto stretnutie nie je zvyčajné. Riešili sme na ňom použitie odvodu z reťazcov, riešenie sucha, zriadenie rizikového fondu, podporu agropotravinárstva, rozšírenie Rady SPF, rozšírenie komoditných radov z 13 na 14 či prijatý zákon o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami, ktorí všetci zúčastnení ocenili," spresnila po stretnutí ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná.

Podľa ministerky však boli na stretnutí najdôležitejšou témou pozemkové úpravy.

"Pre poľnohospodárov samotných aj pre iné odvetvia je to kľúčová téma. Premiér aj vláda sa stotožňuje s tým, že sú témou, ktorá rozmotá niekoľko problémov, ktoré vznikli na pôde. Pozemkové úpravy cez eurofondy skončia, a tak sa vláda musí zaručiť, že tieto prostriedky zabezpečí sama. Komplet úpravy budú trvať na Slovensku 10 možno 20 rokov," konštatovala Matečná.

Podpredseda Agrárnej komory Slovenska Arpád Mészáros označil súčasný stav pozemkových úprav na Slovensku za marazmus, ktorý musí byť vyriešený čo najskôr.

Komasácia je najväčším problémom, zhodli sa

"Nás ako komoru samozrejme najviac zaujímali pozemkové úpravy. Tie nemôžu ostať v marazme, v akom sa nachádzajú. Poistné udalosti sú pre nás tiež dôležitou témou. Na odškodnenie sucha za rok 2017 pre farmárov príde k výplate do pol roka. Farmári, ktorí chceli predísť škodám opatreniami, budú zvýhodnení. Taký sme dostali prísľub od agrorezortu," povedal Arpád Mészáros.

Komasácia pôdy je podľa predsedu Združenia vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (ZVPAS) Jána Jelena najväčším problémom agrosektoru Slovenska.

"Pozemkové úpravy môžu trvať rok, dva alebo dvadsať. Doteraz sme od vzniku samostatného Slovenska urobili len päťpercentnú komasáciu. Vlastnícko-užívateľské vzťahy nie sú u nás vyriešené. Sľubovaná kompletná digitalizácia Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) by mohla pomôcť. Keď doriešime komasáciu, nebudeme potrebovať poznať pojmy ako krížová kontrola, či spory s pôdou. V budúcnosti musíme agropolitiku nastaviť výrazne inak ako doteraz," priblížil Jelen.

Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) ocenila prijaté zmeny v slovenskom agropotravinárstve za posledného 1,5 roka.

"Sme radi za to, že prezident podpísal zákon o tzv. zelenej nafte. Chceme, aby každá vláda v budúcnosti, riešila komasáciu pôdy. Chceme tiež zriadiť register žiadateľov o priame platby a privítali by sme splnenie prísľubu premiéra o zástupcu RPPS v pozemkovom fonde, o čom sa už rokuje v NR SR," povedal predseda SPPK Emil Macho.

"Potravinársky priemysel bol v predchádzajúcich rokoch prakticky odtrhnutý od dotácií. Dnes vyvážame suroviny mimo SR a dovážame potraviny, ktoré by sme mohli vyrobiť aj u nás. Potravinársky priemysel je v agrosektore najslabším článkom. Sme radi, že premiér aj vicepremiérka označili potravinárstvo za dôležité, ktoré potrebuje výraznejšiu podporu," uzavrel prezident Potravinárskej komory Slovenska Daniel Poturnay.