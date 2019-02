Belgické letiská, prístavy a železnice paralyzoval celoštátny štrajk

Stovky závodov na celý deň zastavili výrobu.

13. feb 2019 o 11:09 (aktualizované 13. feb 2019 o 12:08) SITA

Zamestnanci Audi blokujú vchod do bruselského závodu počas celoštátneho štrajku.(Zdroj: TASR/AP)

BRUSEL. Celoštátny štrajk za vyššie mzdy v Belgicku paralyzoval v stredu v krajine letiská, prístavy a železničnú prepravu a stovky závodov na celý deň zastavili výrobu.

Odborové organizácie tak protestujú proti limitom na zvyšovanie miezd v čase ekonomického rastu a zároveň žiadajú lepšie podmienky pre odchod do predčasného dôchodku.

Na belgických letiskách nepristávajú takmer nijaké lietadlá a takmer žiadne z nich neštartujú, keďže riadenie letovej prevádzky nemôže iba so základným personálom garantovať bezpečnosť.

Stredo-pravicová vláda belgického premiéra Charlesa Michela nie je v postavení rázne na požiadavky štrajkujúcich reagovať, keďže vykonáva funkciu dočasnej vlády po rozpade koalície koncom minulého roka.

Írska nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair pre generálny štrajk v stredu zrušila plánovaný odlet na pravidelnej linke z Bratislavy do Bruselu - Charleroi o 7:00 aj prílet do Bratislavy o 11:00. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Veronika Ševčíková.