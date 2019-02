Nemci jedia menej mäsa, zvrátiť to chce klobásový hotel

Klobásy sú na tapetách, na mydlách aj na vankúšoch.

13. feb 2019 o 10:07 ČTK

GEORGENSMÜND. Klobásy sú na jedálničku, ale aj na tapetách, na mydlách, dokonca aj na vankúšoch.

Pre vegetariána je to zlý sen, pre Clausa Böbela, nemeckého údenára v štvrtej generácii, ktorý vedie tento prvý a jediný klobásový hotel na svete, to však je radosť, píše agentúra AFP.

Bratwursthotel, nachádzajúci sa v mestečku ležiacom asi 40 minút jazdy autom od bavorského Norimbergu, priťahuje hostí z celého sveta. Hotel tento štyridsiatnik otvoril vlani v septembri.

Mäsožrúti ubúdajú, hotel to chce zvrátiť

Kamenný dom so zelenými okenicami ponúka sedem izieb a dve konferenčné miestnosti pre tých, ktorí milujú klobásy, a pre turistov vyhľadávajúcich miestny kolorit.

Za excentrickou myšlienkou Clausa Böbela stojí snaha zachovať pri živote miestne mäsiarstvo a údenárstvo, symbolickú inštitúciu tvoriacu súčasť Mittelstandu, siete malých a stredných podnikov, ktoré stáli za slávou nemeckej ekonomiky.

V súčasnosti mnoho malých provinčných obchodov ťažko prežíva v konkurencii nízkych cien veľkoobchodov. Navyše v dôsledku opakovaných potravinových škandálov poklesla spotreba mäsa.

Počet údenárstiev sa v roku 2017 znížil na 12 300. V ten rok bolo zatvorených 1100 obchodov. Údenári často nenachádzajú nástupcu, keď chcú odísť do penzie, alebo ich rozdrvia supermarkety.

Taburetka s príchuťou klobásky

"Chcem dokázať, že malé podniky ako ten môj môžu prežiť, keď majú inteligentný nápad," vysvetľuje štyridsaťosemročný Claus Böbel sediaci na taburetke napodobňujúcej konzervu s klobásami.

"Mám rád život na vidieku, nechcem odtiaľto odísť, ale naopak sem do Rittersbachu prilákať zákazníkov," hovorí.

Mestečko má 300 obyvateľov a Böbelova rodina vyrába a predáva klobásy v tomto kúte Nemecka od 19. storočia. Avšak tradícia veľkých rodinných hostín a klobások grilovaných na záhrade sa pomaly vytráca.

Načítavám video... video //www.youtube.com/embed/Kjz6ukOu8A8

Nemci, povestní veľkí jedáci mäsa, menia svoje stravovacie návyky. Spotreba mäsa od roku 1991 klesla o osem percent.

Výdavky nemeckých domácností na nákup potravín sa síce trošku zvýšili, napriek tomu teraz tvorí len 10,6 percenta všetkých ich výdavkov, zatiaľ čo u Francúzov to je 13,2 percenta a u Talianov 14,2 percenta.

Sláva malého mestečka

Podľa Jörga Ruckriegela z miestneho úradu pre turistiku môže klobásový hotel klesajúcu tendenciu zvrátiť.

"Malí mäsiari a údenári, ktorí si svoje výrobky produkujú sami, tvoria veľkú časť miestneho kultúrneho dedičstva," zdôrazňuje. Hostia klobásového hotela sa tu cítia ako doma.

"Vrátim sa do Nigérie a budem vedieť vyrábať klobásy," vyhlasuje nadšene turistka Jovina Sperlingová v hotelovej knihe.

"Naše mestečko sa tak preslávi, ľudia sem prichádzajú z celého sveta," pridáva sa miestna lekárnička Stephanie Volkerová, ktorá sa v hoteli zastavila na obed.

Mäsové špeciality až na prahy domov

So svojou dodávkou, zelenou rovnako ako okenice a fasáda jeho hotela, rozváža Claus Böbel svoje špeciality úzkymi uličkami mestečka priamo do domu.

Založil tiež internetové stránky, kde oslovuje milovníkov klobások z okolia rovnako ako z Havaja alebo Jamajky.

Vnútorné dekorácie jeho hotela sú bohaté: vešiak v podobe mäsiarskych nožov, veľké ošípané na dverách toaliet, ale aj mydlá v podobe klobásy.

Židovským či moslimským hosťom, ktorí nejedia bravčové, ponúka hoteliér klobásy z hovädzieho mäsa.

"Klobásy nás Nemcov preslávili rovnako ako pivo. Ak je to to, čo turisti vyhľadávajú, prečo by sme im to neponúkli?" pýta sa.