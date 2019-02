Britská centrálna banka: Môže to dopadnúť veľmi zle, tvrdý brexit by bol šokom

Oslabenie libry problém nevyrieši.

12. feb 2019 o 17:53 TASR

LONDÝN. Guvernér britskej centrálnej banky (BoE) Mark Carney varoval pred neriadeným brexitom. Odchod Británie z Európskej únie (EÚ) bez prechodnej dohody by podľa neho znamenal pre ekonomiku šok.

Veľká Británia vystúpi z EÚ 29. marca bez dohody, ak sa premiérke Therese Mayovej nepodarí presvedčiť Brusel o zmene dohody uzavretej vlani v novembri a potom získať u skeptických britských zákonodarcov podporu pre túto zmenenú dohodu.

Zostáva 45 dní

"Musíte pripustiť, že sa to môže skončiť veľmi zle. Sme 45 dní od možnosti, že sa to stane," povedal Carney v rámci diskusie po prejave na podujatí organizovanom denníkom Financial Times.

"Nesmieme mať žiadne ilúzie - nepoviem tu žiadne odhady - ale brexit bez dohody, bez prechodnej dohody, bude ekonomickým šokom," varoval.

Neriadený brexit by podľa Carneyho v krátkodobom horizonte nepochybne tvrdo zasiahol britskú ekonomiku. Dodal, že oslabenie libry by tento problém nevyriešilo.

Na otázku jedného z poslancov podporujúceho brexit, či oslabenie meny nepomôže absorbovať ekonomický šok spôsobený brexitom bez dohody, Carney odpovedal: "To je súčasť nevyhnutného mechanizmu adaptácie, ale nie je to krok k prosperite, negatívne to zasiahne príjmy."

Kanaďan Carney, ktorý vždy varoval pred rizikami brexitu pre Britániu a jej ekonomiku, býva tvrdo kritizovaný niektorými britskými protieurópskymi politikmi.

Viac ako kríza pred desaťročím

BoE vlani varovala, že v prípade najhoršieho scenára môže brexit poškodiť britskú ekonomiku viac než globálna finančná kríza pred desaťročím.

Carney upozornil na to, že správa o vývoji ekonomiky v poslednom kvartáli vlaňajška ukázala prudké spomalenie rastu, čo potvrdilo prognózy BoE. Oslabenie expanzie podľa neho potvrdzuje potrebu jasnosti týkajúcu sa brexitu.

Dodal, že je v záujme všetkých, aby sa v najbližších týždňoch našlo nejaké riešenie, a že brexit môže viesť k novej forme spolupráce a cezhraničného obchodu, založenej na lepšej vyváženosti medzi lokálnymi a nadnárodnými orgánmi.

Tempo rastu britskej ekonomiky sa v roku 2018 spomalilo na 1,4 percenta z 1,8 percenta v roku 2017 a bolo najslabšie od roku 2012. BoE v tomto roku počíta s ďalším znížením tempa expanzie na 1,2 percenta.

Očakáva sa, že to bude najhorší rok pre britskú ekonomiku od roku 2009, pričom experti varujú, že v prípade brexitu bez dohody môže ekonomika upadnúť do recesie.