Hotovosť je na ústupe. Karty akceptujú aj v kostole či na ulici

Bankovky a mince sa už dnes nenosia. Ľudia i firmy platia za nákupy čoraz častejšie platobnou kartou či mobilom a mnohé krajiny znižovanie hotovosti v obehu aktívne podporujú. India radikálne skartovala veľkú väčšinu bankoviek, Kórea plánuje do roka vyradiť z obehu kovové mince a škandinávske krajiny sa netaja tým, že chcú byť prvými, kto zruší hotovosť úplne.

Aj keď hotovosť vo svete stále kraľuje, jej nahrádzanie bezhotovostnými transakciami je svetovým trendom, ako potvrdzuje aj nedávna štúdia spoločnosti CGI. Výnimkou nie je ani Slovensko, ktoré v platení modernými technológiami patrí medzi najinovatívnejšie krajiny.

Keď v obchodoch neberú hotovosť

Svetové prvenstvo v bezhotovostnej platbe v súčasnosti drží Švédsko. Až 80 % transakcií sa v obchodoch robí kartou alebo mobilom. V tomto severskom štáte digitálne zaplatíte aj do zvončeka v kostole alebo si cez terminál kúpite u bezdomovca na ulici časopis. Švédi kupujú kartou aj žuvačky v stánku a s humorom hovoria, že si ani nepamätajú, aké významné osobnosti sú na ich korunách.

Krajina, ktorá ako vôbec prvá na svete vydávala papierové peniaze, ich do roku 2030 plánuje zrušiť úplne. Už dnes viac ako polovica švédskych bánk nepracuje s fyzickými peniazmi a v mnohých obchodoch, reštauráciách či múzeách visia ceduľky s nápismi „neprijímame hotovosť“.

Kvôli technologickému pokroku zrejme čoskoro nebudú mať čo do úst ani miestni bankoví lupiči. Pred niekoľkými rokmi sa v Štokholme odohral kuriózny prípad, keď zlodej so zbraňou v ruke prepadol lokálnu banku, no keďže išlo o bezhotovostnú pobočku, musel odísť s prázdnymi rukami. Kým ešte v roku 2009 švédske banky ročne zaznamenali až 110 bankových lúpeží, v roku 2016 sa objavili iba dva takéto prípady a o rok neskôr 11.

Veľmi rázne majú k bezhotovostnej spoločnosti našliapnuté aj ďalšie severské krajiny Nórsko a Dánsko, ale napríklad aj Veľká Británia, Čína či niektoré americké veľkomestá. Výnimkou je napríklad Nemecko, kde aj napriek pokročilým platobným systémom hotovosť stále poráža ostatné formy platieb.

Slovensko je líder v bezkontaktných platbách

Slovensko dlhodobo patrí medzi najinovatívnejšie krajiny v zavádzaní nových technológií v bankovníctve. Keďže sme malý trh, s obľubou sa tu testujú novinky a následne ich preberajú aj ďalšie krajiny. Boli sme medzi prvými krajinami, kde sa zaviedli bezkontaktné platby či platby mobilom.

Zároveň patríme medzi krajiny, v ktorých sú platby kartami mimoriadne obľúbené. Za rok 2018 sme platili kartou až šesťkrát častejšie, ako vyberali peniaze z bankomatu. Hotovosť síce ešte stále mierne prevažuje, no za posledné roky počet bezhotovostných transakcií zaznamenal výrazný nárast.

Bezhotovostné platby zaznamenali boom najmä vďaka technológii bezkontaktných platieb, ktorých počet sa v priebehu 5 rokov viac ako strojnásobil. V obehu je u nás momentálne približne 5,2 milióna kariet, pričom až 92 % z nich je bezkontaktných. V používaní bezkontanktnej technológie patríme medzi lídrov a sme výrazne popredu pred viacerými najvyspelejšími krajinami Európy.

Platby kartou u remeselníka či lekára

Budúcnosť bude digitálnym platbám na Slovensku pravdepodobne priať ešte viac. Doteraz sme neboli zvyknutí, aby sme kartou platili napríklad u zubára či veterinára, v stánkoch na ulici, taxikárom, kuriérovi, či na festivaloch alebo výstavách.

Čoskoro sa však platby u drobných obchodníkov v teréne stanú aj na Slovensku bežnou súčasťou života. Už dnes je na trhu k dispozícii technológia, ktorá umožňuje prijímať platobné karty prakticky kdekoľvek a kedykoľvek.

Príkladom je momentálne najmenší a najľahší mobilný POS terminál na trhu - Flypos, ktorý nedávno uviedla ČSOB. Na jeho prevádzku stačí zabezepčená wifi site, vytvorená hoci aj prostredníctvom hot spotu na smartfóne. Zariadenie akceptuje aj bezkontaktné karty či NFC platby a obchodníci si ho môžu prenajať aj sezónne na krátke obdobia. Mesačný prenájom pritom stojí podnikateľa iba 1 €. Viac informácií o momentálnej ponuke a poplatkoch nájdete na webstránke ČSOB.

Už dnes sa na Slovensku realizuje 40 % platieb bezhotovostne. V situácii, keď sa dá bezhotovostne zaplatiť všetko - od taxíka po kávu v automate, nemať možnosť prijímať digitálne peniaze môže pre firmy znamenať stratu významného počtu zákazníkov. Hotovosť určite tak skoro nezanikne, no svet sa mení a budúcnosť bude priať pripraveným.

