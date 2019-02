Na rozsudok o prídavkoch môžu čakať roky

Opatrenia Rakúska sú diskriminačné, myslí si advokát Viliam Karas.

8. feb 2019 o 20:59 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Slováci pracujúci v Rakúsku, ktorých deti ostali doma, sa môžu na súde domáhať, aby im doplatili zoškrtané rodinné dávky. Zhruba tisíc Čechov a Slovákov už nové pravidlá napadlo na rakúskych súdoch.

Na výsledok však môžu čakať roky.

Rakúsky súd buď žalobu zamietne, alebo sa spýta Súdneho dvora v Luxemburgu, či sú zmeny vo vyplácaní prídavkov v rozpore s európskymi nariadeniami. To, čo povie súdny dvor, bude pre rakúske súdy záväzné.

„Je to na dlhé lakte. Nie je to vec, ktorá by sa skončila za rok. Trvať to môže až päť rokov,“ vysvetľuje advokát z kancelárie Maple & Fish Viliam Karas.

V prípade už zasiahla aj Európska komisia, pretože opatrenia prijaté v Rakúsku považuje za diskriminačné. Proti krajine začala konanie, ktoré môže tiež skončiť na súdnom dvore.

Aj v tomto prípade by si však ľudia museli na verdikt počkať – možno dva alebo tri roky.

Podľa cien

Zmeny vo vyplácaní prídavkov presadzovala v rakúskej vláde populistická Strana slobodných, hovoril o nich ešte pred voľbami aj súčasný kancelár Sebastian Kurz. Rodičom, ktorí pracujú v Rakúsku, no ich deti ostali v zahraničí, v domovskej krajine, siahla vláda na prídavky na deti.

Krajiny rozdelili podľa toho, aké sú v nich ceny. Pre štáty potom stanovili koeficient, na základe ktorého sa výška prídavkov vypočítava.

Pre 18 krajín vrátane Slovenska, Česka, Maďarska či Rumunska to znamená škrty na prídavkoch na deti. Pre Belgičanov a Švajčiarov to zas znamená, že dostanú viac.

Výška prídavkov je v Rakúsku odstupňovaná podľa veku dieťaťa. Okrem toho rodičia dostanú príplatok, ak majú viac detí, bonus na dieťa či mimoriadny príspevok na začiatku každého školského roka.

Napríklad Slovák pracujúci v Rakúsku dostával vlani prídavok na dieťa do troch rokov priemerne 172 eur. Po prijatí nových pravidiel sa táto suma znížila na 109 eur.

Výška prídavkov na deti z Rakúska v roku 2019:

vek dieťaťa suma ak dieťa žije na Slovensku 0-2 roky 110,50 eura 3-9 rokov 115,57 eura 10-18 rokov 128,13 eura 19-24 rokov 143,26 eura

Rozdiely podľa národnosti

Rakúšania zasiahli, lebo sa im zdalo, že na prídavkoch na deti do cudziny platia priveľa. V roku 2017 to bolo 253 miliónov eur.

Opatrenia sú jednoznačne diskriminačné, hovorí advokát Karas. "Robia rozdiely vo vyplácaní výšky dávky na základe národnosti. To je absurdné."

Nové nariadenia zasiahnu aj časť slovenských opatrovateliek, ktoré za prácou dochádzajú do Rakúska. Pracuje ich tam zhruba 23-tisíc. Väčšina z nich je však vo veku, keď už príplatky na deti nepoberajú.

„Opatrovateľky pracujú na živnosť. Musia byť zaregistrované v rakúskej sociálnej poisťovni, platia tu odvody, takže sa stávajú súčasťou tohto celého sociálneho systému,“ vysvetľuje Elena Gürtnerová z organizácie AIW, ktorá sa stará o seniorov a vysiela opatrovateľky do Rakúska.

Niektoré Slovensky sa už rozhodli, že pre znížené prídavky na deti už nechcú v Rakúsku pracovať. „Zatiaľ však nové opatrenia trvajú len krátko a až po čase sa uvidí, ako sa napokon rozhodnú,“ dodáva Gürtnerová.