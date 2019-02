Idú s dobou: alternatívne mlieko vyrábajú z maku, orechov a semien

Hoci podnikajú pomerne krátko, zhodujú sa, že plusov v podnikaní je zatiaľ viac.

7. feb 2019 o 21:47 Štefánia Kačalková

Ak niekomu klasické mlieko nerobí dobre, na trhu už dnes môže nájsť mnohé náhrady. Niektoré sú kvalitné, iné menej. O tom vedia svoje aj mladí Slováci, ktorí začali vyrábať alternatívne mlieka.

V podobnej situácii bol aj Miroslav Belica, ktorý vo veku 22 rokov zistil, že mlieko mu spôsobuje ťažkosti. Lenže podľa neho náhrady, ktoré boli dostupné, sa mlieku ani zďaleka nepodobali. Jeho priateľka Zuzana Svoreňová sa s rastlinnými mliekami stretávala pomerne často, lebo bola doma odmalička vedená k zdravej strave.

„Takže sme si sem-tam doma pripravili pár fľašiek mlieka. A, samozrejme, aj niečo navarili a napiekli, keďže vyrobiť rastlinné mlieko doma je často spojené s dlhšou prípravou – orechy musia byť dopredu aspoň na 12 hodín namočené vo vode, treba ich mixovať, cediť, žmýkať,“ hovorí Z. Svoreňová.

Diera na trhu

Po čase sa obaja začali zaujímať, ako nápojom predĺžiť trvanlivosť. „Dva dni nie je ktoviečo a úprimne, komu sa chce každé dva dni si ho robiť znovu. Zistili sme, že nie je až také zložité pripraviť mlieko tak, aby vydržalo aspoň týždeň a pritom nestratilo na kvalite. Okrem toho sme zhodnotili, že so Zuzkinými a mojimi vedomosťami z vysokých škôl máme oproti všetkým veľkú výhodu,“ konštatuje mladý právnik M. Belica.

Kornélia Socháňová, Miroslav Belica, Zuzana Svoreňová a Jakub Timko. (zdroj: Archív Nuttery)

Zuzana študuje odbor výživa ľudí, preto sa rozhodli, že by to mohli skúsiť s podnikaním. „Aj odozva nášho okolia na naše produkty nás utvrdila v tom, že by sme to mali skúsiť. Odvtedy makáme na dvesto percent a každý deň sa tešíme z toho, že sa nám to podarilo,“ hovorí s úsmevom M. Belica, ktorý súhlasí, že našli dieru na trhu.